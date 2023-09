Arbós recrea los felices años veinte a través de Keaton

El versátil compositor y pianista norteamericano Stephen Prutsman es el autor de la banda sonora, un genuino divertimento creado ex profeso para la película, de entre más de quince a las que ha puesto música con el fin de divulgar estas joyas en espacios adecuados, recreando el espíritu de los estrenos de entonces. En su partitura, a menudo disonante hasta el punto de no identificarse claramente cuándo se trata de la música o de su interpretación, que pueda llegar a sonar en ocasiones estridente, Prutsman introduce efectos de sonido que han de recrear los propios músicos con pequeños instrumentos y artilugios de todo tipo, así como voces y jolgorios diversos. Pero sobre todo echa mano, como se solía hacer en su época, de melodías populares, desde el recurrente preludio de la Suite nº 1 para violonchelo de Bach a la Marcha nº 1 de Pompa y circunstancia de Elgar. Lo que chirría sin embargo es incluir también Raindrops Keep Fallin’ de Burt Bacharah si hay lluvia, o el inevitable Carros de fuego de Vangelis si hay atletismo; todo un atrevido ejercicio de anacronismo parecido a cuando en una película de los hermanos Marx sus dobladores españoles cantaban María de West Side Story. Más sentido tiene incluir Take Me Out to the Ball Game, tan asociado al baseball. Recursos pueriles que ensombrecen la partitura y distraen el visionado del film. En este marco, el Trío Arbós ofreció una interpretación muy en estilo, esmerado en sus aires de ragtime y blues, reforzados, tal como la partitura exige, por dos intérpretes de cuerda que supieron adaptarse perfectamente al estilo y la frescura de este reconocido trío que no cesa de buscar repertorio para seguir deleitándonos con su música. El piano de Juan Carlos Garvayo mantuvo el ritmo, mientras los acordes del violín y el violonchelo, con los refuerzos apuntados, marcaron la sincronía perfecta con las imágenes ilustradas, fundamental para el éxito de la empresa.

TRÍO ARBÓS ***

Cine mudo con música en vivo. Trío Arbós: Ferdinando Trematore, violín; José Miguel Gómez, violonchelo; Juan Carlos Garvayo, piano. Solistas invitadas: Martina Alonso, violín; Cristina Cordero, viola. Programa: Música para “College” (El colegial, 1927), de Stephen Prutsman. Espacio Turina, viernes 29 de septiembre de 2023