Calidad en el XIX Certamen Nuevas Voces de Sevilla

La joven soprano castellana Carmen Larios se alzó con el primer premio , que este año va acompañado de una importante aportación económica cortesía de la Real Maestranza de Caballería, además de protagonizar un recital en el Espacio Turina, cortesía del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla. Larios ganó además el premio concedido por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla , que le permitirá participar en uno de sus conciertos, quizás como ya ha ocurrido a principios de este año, el de Año Nuevo, que tuvo en esa ocasión la participación de la ganadora del Certamen del 2022, Bryndís Dudjósndóttir . Se da la circunstancia de que la que anoche se celebró en el Maestranza fue la edición correspondiente al pasado año , que tuvo que posponerse por cuestiones de agenda y organización, por lo que previsiblemente antes de que finalice el recién estrenado año podríamos contar con una nueva edición. El acto contó con importantes personalidades culturales e institucionales de la ciudad, fue conducido con enorme profesionalidad y no faltó el imprescindible y necesario discurso del Presidente de la Asociación de Amigos de la Ópera, Ignacio Trujillo .

El jurado no lo tuvo precisamente fácil, dada la alta calidad de las voces participantes que quedaron finalistas. Como es habitual, cada participante tuvo ocasión para desplegar su talento en dos ocasiones, si bien este año se relajó la norma de elegir un aria de ópera y una romanza de zarzuela, particular que sólo tres de los convocados cumplieron, entre ellos y ellas la ganadora. Clara Barbier inauguró la muestra, haciendo gala de una voz perfectamente colocada y unos refulgentes agudos, si bien una línea de canto algo rutinaria y homogénea impidió que llegáramos al deseado entusiasmo. La carrera de la soprano francesa despegó hace años, pero necesita el empuje definitivo que puede propiciarle este tipo de galardones, de los que arañó dos. Eligió bien las arias para lucirse, el famoso Je marche sus touts les chemins de Manon de Massenet, al que faltó algo más de picardía, y la entrada de la Reina de la Noche en La flauta mágica de Mozart, autor más recurrente a lo largo de la noche. En O zittre nicht mantuvo su línea de canto generoso y fluido. La soprano rusa Elizaveta Shuvalova posee una presencia arrolladora, que junto al considerable cuerpo de su voz, tendente más al registro grave que al agudo natural de su tesitura, logró una Elena de La dama del lago (Tanti affeti in tal momento) de Rossini adecuada al talante impetuoso del personaje. Su personalidad se hizo patente también en la Electra de Idomeneo, con un O smanie, o furie! de gran calado emocional. La más sorprendente a nivel de coloratura, con trinos de todos los colores y agilidades monumentales, fue Paula Ramírez, una habitual de nuestros escenarios como integrante de la Compañía Sevillana de Zarzuela, a quien hemos visto recientemente en La corte de Faraón y Jenufa. Eligió bien para lucir sus agilidades, con el Air de la clochettes de Lakmé de Delibes, y ya más convencional y melódica con O luce di quest’anima de Linda di Chamounix de Donizetti.