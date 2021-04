CMS Trío, el podio del Jazz español

Los días de pandemia hartan de tanta pantalla, lo virtual y digital, rutinas, límites e incertidumbres. Los aficionados a la buena música se cansan de oir en casa lo que disfrutan. Los que priman, en su melomanía, el Jazz están prestos, o a ir a algún recóndito, o a deleitarse en directo de la música que prefieren. La segunda opción es la que uno de los mejores saxos del jazz patrio, Perico Sambeat, aclaró en Sevilla. La prefiere al ordenador o al móvil. Junto a Javier Colina (Contrabajo) y Marc Miralta (Percusión) Sambeat integra CMS Trío

Arropados en su dinámico programa por ASSEJAZZ-Asociación Sevillana del Jazz, la formación actuó el Espacio Turina (antiguo Teatro Álvarez Quintero) de c/ Laraña el pasado jueves 15 de abril desde las 19:30H. El patio de butacas estaba lleno, considerando las distancias a guardar y medidas de seguridad importantes

La actuación de CMS Trío la aplazó el confinamiento decretado el pasado marzo de 2020. Giraba por las principales capitales españolas para presentar su cuarto álbum conjunto que acredita los sólidos nexos musicales de Colina, Miralta y Sambeat. Llevan ya 15 años juntos, nombre del trabajo que editó en 2020 NUBA RECORDS y distribuye Karonte

El currículum de cada miembro del Trío impresiona. Han compuesto, colaborado y actuado con los mejores del jazz, dentro y fuera de España. La lista es larga y mejor integrarla, surge de esas tres patas de un banco musical: Bebo & Chucho Valdés, Tete Montoliu, Al Foster, Jerry González, Pat Metheny, Fred Hersch, Brad Mehldau, Mark Turner, Steve Lacy, Michael Brecker, Kurt Rosenwinkel, Maria Schneider, Daniel Humair, Kenny Wheeler, Wynton Marsalis, Steve Lacy, Paquito D’Rivera, Art Farmer, George Garzone, Jerry Bergonzi, Joshua Redman, Chano Domínguez, Gerardo Núñez, Esperanza Fernández, Carmen Cortés, Israel Galván, Jorge Pardo.

15 años no son nada

Los músicos que integran CMS Trío suman más de cien años en los escenarios y se conjuntan cerca del micrófono hasta la simbiosis perfecta. Así se delata el dominio de sus respectivos instrumentos. El álbum que presentaron en Sevilla tiene diversos temas que fusionan tendencias que comparten estos profesionales. Están acostumbrados a adaptarse a cualquier formato y cultura jazzística. También, al clásico y la innovación.

Los temas de ‘15 años’ (Malawi, The Persian, Andando, Camino del Batey (danzón), Sweet Georgia Brown, Si Te Contara y Syeeda's Song Flute) insinúan aires caribeños con flamenco y mucho más. Es el cuarto trabajo conjunto de CMS Trío. Debutaron, en 2007, con Colina Miralta Sambeat Trio. Siguieron con Andando (2011) y Danza Guaná (2015).

Las piezas de ’15 años’ se reparten entre temas antiguos y composiciones nuevas, todas están grabadas en vivo aunque el álbum no especifica dónde. No faltan standards y clásicos del jazz. Destacamos Syeeda’s song flute de John Coltrane. Andando y Malawi son de Sambeat, así como Camino del batey. The Persian es obra de un pianista que encanta a Sambeat, Jimmy Rowles, según confesó en el concierto sevillano que reseñamos.

La presentación en Sevilla de 15 años añadió la pieza Una canita al aire (Sambeat) bien ejecutada y Love for sale de Cole Porter. El público del Turina estaba entregado por las credenciales con que aparecían unos músicos norteños (Colina –navarro-, Sambeat –valenciano- y Miralta –catalán-) que adaptaron en sus respectivas carreras musicales los aires musicales sureños y guiños al duende que les acercó a estrellas artísticas andaluzas, especialmente Miralta. Entre la concurrencia vimos conocidos músicos locales que así mostraban sus respetos hacia CMS Trío. La presentación sevillana de 15 años la aplazó el confinamiento.

De Colina valen añadir sus imperecederas colaboraciones, bajo claves de complicidad, con Bebo Valdés. Su virtuosismo en el escenario del Turina se integra por el dominio y diálogo que efectúa con las cuerdas: así metaboliza su entrega musical. El saxo de Sambeat sonó sin defraudar las expectativas. La percusión de Miralta improvisó hasta lo programado en el repertorio. Paseó hacia terrenos de lo excelso, del paroxismo que a veces espera el espectador de un buen jazz. Esa cara de pillín (perdonen el coloquialismo) que esgrime y empatías con sus compañeros redondearon una actuación para la que el público pidió con rotundos aplausos vises.

CMS concedió lo que pedía el personal. En Sevilla son bienvenidos quienes agradecen el calor y la hospitalidad. Ese tributo a quien apoya el arte dejando el hogar para disfrutarlo y que los músicos se deleiten también. Repetimos, 15 años no son nada. Y este Trío no promete, es clásico, imprescindible ya. Y que no pare la música.

La última etapa del viaje sevillano de CMS Trío recaló para compartir el talento musical al día siguiente del concierto del Turina. Una Master Class de un par de horas en la sede del CICUS-Universidad de Sevilla colmató el empeño didáctico de unos músicos que tienen mucho que compartir.