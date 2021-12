El aire inglés de Peyró convertido en ensayo eterno

El último libro de Ignacio Peyró –autor de otras joyas tan leídas como Comimos y bebimos o Ya sentarás cabeza - se titula Un aire inglés , está publicado por Fórcola y es de una belleza exquisita tal que uno podría estar repasándolo sin leerlo durante días, como ocurre con esas ediciones bíblicas en las que, de entrada, cuenta tanto el tacto como el contenido. También, como ocurre con las biblias, el volumen tiene la capacidad de hechizarnos en cualquier página al azar, porque no se trata de un libro de una pieza, sino de un volumen con muchísimas piezas, tantas como artículos sobre tema británico como ha publicado Peyró desde 2008 hasta prácticamente hoy. Son muchos, claro, y en muchísimos medios de comunicación, desde El País, El Mundo o ABC hasta Vanity fair, Ínsula o Esquire , entre otros. No en vano la obra se subtitula “Ensayos hispano-británicos”, Peyró es director del Instituto Cervantes en Londres desde 2017 y tiene una pinta de inglés que solo desmiente su enorme capacidad para conocer a fondo tantos rincones de la esencia hispana desde esa media sonrisa que solo un extranjero puede articular.

El libro, dividido en siete partes desiguales, se abre agavillando varios artículos –tantas veces pequeños ensayos- bajo el título que lleva el propio libro y en torno al gusto inglés por su esencia arquitectónica. Ahí destaca la peripecia del escritor James Lees-Milne (1908-1997), diarista como el propio Peyró y “ defensor de una belleza antigua frente a los enemigos de todo lo que es hermoso ”, como las casas de campo de Inglaterra. Fue este señor quien consiguió que decenas y decenas de propietarios entregaran las llaves de sus casas al National Trust antes de que estas desaparecieran y según un acuerdo por el cual le transferían la propiedad de estas grandes mansiones al tiempo que podían habitarlas indefinidamente e incluso transmitir su uso por vía hereditaria. Gracias a ello, el Patrimonio Nacional británico, que solo poseía dos country houses en los años 30, tenía 240 en 1995. Y casi todo gracias al “ tacto y diplomacia ” de Lees-Milne, así como a su gusto y su instinto paternal hacia las casas. Asegura Peyró que “ a él le tocó mediar en los conflictos diarios entre la conveniencia de los dueños y el interés de los herederos, las exigencias del arte y el filisteísmo de la Administración. A él le tocó seducir a quienes no querían ceder sus casas y alejar de sí –con las mejores formas- a tantos propietarios cuyas mansiones no interesaban ”.

Especialmente emotivo –y significativo- es el repaso que el autor le da al exilio londinense de tantos españoles desde la década ominosa de Fernando VII. “Desde que el Cid, “tan fuertemente llorando”, tomase el camino del destierro, hay quien ha querido ver el éxodo como un designio entre nosotros, como una maldición propiamente española”, advierte Peyró al pasar por la estación de Euston Square, muy cerca de donde vive, por cierto, y antes de acordarse, inevitablemente, de alguno de los huidos más insignes de aquella época, como Blanco-White, pero sobre todo de toda esa literatura que, como nos advertía Romero Murube, estaba hecha más allá de los Pirineos por viajeros foráneos para los que “España no es España si deja de ser romántica, con su hambre, su ignorancia y sus negros fantasmas”, en palabras de Jiménez Lozano. Esos tópicos, reforzados de generación en generación, “han hecho sentir su desaliento a la hora de mirarnos nosotros mismos al espejo”, opina Peyró, que se acuerda del autoexiliado Cernuda, para quien España es “solo un nombre”, pero que también es capaz de advertir de que, contra el criterio de cierto viajero decimonónico cuando hablaba de la “imposibilidad física del ferrocarril en España”, “por esos caminos de bandoleros hoy acelera el AVE”. “Aquí en Londres”, subraya Peyró desde su perspectiva actual, constructiva, “si hay un español por Euston Square no es porque sea un exiliado: es porque va a la sede de cierta empresa, también española, llamada Banco Santander. No, no todas nuestras historias terminan mal”.

El último libro de Peyró, en fin, es una amplia aproximación a nuestra relación con esas islas intermitentemente europeas sobre cuyas formas ya sentenció su admirado Pla: “Cuando llega la hora de la verdad, lo único que no defrauda, lo que se mantiene, lo que proporciona una forma de vida plausible y tolerable son las formas del espíritu inglés”. Y eso, para Peyró, es una verdad esencial incluso para abordar asuntos tan prosaicos como esta Navidad comercial que ya tenemos encima, acordándose de Dickens o de Shakespeare, o de esas imposibles salsas británicas para disimular una comida inglesa, a su juicio, mejor de lo que la pintan pero en la que va a seguir investigando después de haber pasado toda la pandemia allí. Y lo que le queda, buceando de paso en una Inglaterra que, aparentemente, ha dejado de existir.