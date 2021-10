El Capullo en Aznalcóllar

De tarde en tarde presento festivales de flamenco en los pueblos y me gusta hacerlo, aunque no siempre. Esta noche voy a presentar el de la localidad sevillana de Aznalcóllar, el pueblo de mi gran amigo y maestro Luis Caballero Polo, cantaor, escritor e insobornable hombre de izquierdas toda su vida, quien durante años escribió en este diario sevillano unos artículos que guardo como oro en paño. Era uno de los colaboradores habituales en el Correo Flamenco, que coordinó Emilio Jiménez Díaz. Luis ya murió y desde que se fue no he ido a su pueblo, así que cuando entre esta tarde voy a emocionarme mucho y espero que el festival se desarrolle con arte y sentimiento.

Voy a presentar por primera vez en mi vida a un cantaor de Jerez al que admiro por su tremenda personalidad artística, Miguel Flores El Capullo, un prodigio de expresión jonda y compás. También al cantaor de Granada Juan Pinilla, otro cantaor comprometido social y políticamente con la izquierda. Completan el cartel La Yiya, la cantaora de La Puebla de Cazalla, y El Montero, además de los guitarristas Niño Seve, Ramón Trujillo, David Caro y Manolo Herrera. O sea, un cartel de flamenco por derecho, serio, como corresponde a un pueblo respetuoso con nuestro arte más universal.

No es un festival nuevo, ni mucho menos. La edición de este año es la trigésimo cuarta, o sea, que nació en los ochenta, la década prodigiosa. Y lo hizo porque este pueblo fue siempre cantaor, desde los tiempos del gran José Losada Caraballo, Pepe Aznalcóllar, un estilista del fandango con cante propio. También es de Aznalcóllar José Domínguez Muñoz El Cabrero, una de las grandes figuras del cante contemporáneo. Y el Montero, émulo del anterior, con sabor a campo y un metal de otros tiempos, cuando las voces eran naturales como el viento.

Cerrará el Capullo de Jerez, luego el broche será festivo y de marcado acento de su tierra. Nadie tiene ahora mismo su rollo por bulerías o por tangos, la frescura de la improvisación y el arte.