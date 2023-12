El encanto de Grease se cuela en el Maestranza

Desde su estreno en Broadway hace cincuenta años, Grease ha sufrido diversas metamorfosis en su puesta en escena y sus números musicales, pero ninguna tan influyente como la que experimentó con la adaptación cinematográfica de Randall Kleiser, en plena fiebre del sábado noche, lo que motivó la incorporación de un tema principal nuevo escrito para la ocasión por Barry Gibb, que junto al que compuso John Farrar, por aquel entonces productor habitual de una Olivia Newton John a la que todavía guardamos en el corazón, Hopelessly Devoted to You, que obtuvo incluso una nominación al Oscar a la mejor canción, han quedado para siempre asociadas a cualquiera de los montajes que desde entonces se repiten en Nueva York, Londres y cualquier otra ciudad que la ha programado. Pero para el público en general ninguna canción del musical, y la película, es tan icónica y recordada como Vas a ser para mí (You’re the One That I Want), como muy bien demuestra el entusiasta público que abarrota el Maestranza en cualquiera de sus ocho funciones desde el miércoles 13 al próximo domingo 17.

Hace diez años Sevilla ya pudo disfrutar de este musical en la tercera de las producciones que hasta entonces se habían realizado en nuestro país. La primera data de 1999, la segunda sólo se pudo ver en Barcelona, en 2006, con Carlos Solano como protagonista, que curiosamente en este nuevo montaje interpreta al showman Vince Fontaine. La tercera, de 2011, es la que se pudo ver en Fibes con Edurne como principal reclamo. Y ahora, en pleno auge del musical en Gran Vía, nos llega este montaje que celebra el cincuenta aniversario del estreno en Broadway, y que se pudo ver en el Nuevo Teatro Alcalá desde octubre de 2021 a mayo de 2022, después en el Teatro Tívoli de Barcelona desde diciembre de 2022 a febrero de 2023, y ahora desde agosto anda de gira por otras ciudades españolas. A las puertas de la Navidad, nada mejor que disfrutar en familia de este icónico y amable musical que ha llenado de encanto el Teatro de la Maestranza. Su principal responsable es David Serrano, guionista de El otro lado de la cama y su secuela, y director de películas como Días de fútbol, Días de cine, Tenemos que hablar o Voy a pasármelo bien. Un entusiasta del musical que también ha dirigido en escena algunos de los títulos de mayor éxito en Madrid, como Billy Elliot, Matilda o El libro de Mormón. Su huella se deja notar en esta adaptación que prescinde de los personajes maduros, rejuvenece el elenco haciéndolo más apropiado a la edad que representan en escena, e introduce algunas ideas originales como los interludios musicales a cargo del locutor de radio Vince Fontaine o las elegantes actuaciones del conjunto The Charlenes.