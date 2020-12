El poderío de Pastora Soler enciende Sevilla en el primer capítulo de ‘Sentir’

«Lo primero que quiero hacer es daros las gracias por estar aquí. Lo agradezco más que nunca. Esa es la palabra: ‘más que nunca’. Es la primera vez que canto en el Teatro de la Maestranza después de tantos años. En este templo de la música, del arte y de mi tierra, Sevilla. Me siento en casa, con los míos, más que nunca» , afirmaba Pastora. Justo después lanzaba un mensaje a su padre, que falleció hace unos meses: «Mi voz se quiebra y mi corazón late a mil por horas porque es el primer concierto en el que no está la persona que se sentaba en la primera fila y que sé que hoy está más cerca que nunca. Vamos a dar una noche bonita y despedir ya este año. Muchas gracias de corazón».

A ritmo de percusión entonó los primeros versos de Amiga y, aunque el significado de esta canción esté relacionado con la amistad, el público sintió la canción de otra forma. «Bailarás, aunque hoy no le veas salida. Bailarás, bailarás como nuca en la vida. Ya verás que muy pronto se termina. Y brindarás por la vida». Esos versos hicieron que, el significado de amistad que traslada la canción, vaya más allá. Ahora, el público necesitaba más que nunca ese mensaje de esperanza. Parecía una estrella entre la oscuridad. «Bailarás», cantaba. Y ella bailó y bailó mientras deleitaba a las personas allí presentes con su voz. Nadie pudo contener los aplausos. Luego, cantó Aunque me cueste la vida . Y de nuevo vinieron casi cinco minutos de aplausos.

Pastora inundó de amor el Maestranza, a pocos pasos de la orilla del Guadalquivir. Si tú me abrazas y Te despertaré fueron las dos canciones siguientes que cantó bajo el grito «¡Vamos Sevilla!». El público cantaba con ella y los pelos se ponían cada vez más de punta. De repente, las luces se apagaron y un foco la iluminaba solo a ella, que agradecía los aplausos.

«Ya no sé lo que duele más. Si perderte o perderme yo. Si al final te he fallado a ti o a mí. Ya no sé lo que pesa más. Si la mente o el corazón. Si es el miedo a quedarme sola. Volverá la sociedad sin piedad», cantaba. Y lo hacía tocándose el corazón y tirando el soporte del micrófono de la emoción. Sus lágrimas estaban a punto de estallar. El público no paraba de aplaudir.

Y qué diva cuando empezó a cantar la canción Ni una más. Los espectadores cantaban con ella. «Y dirán que fui la responsable del dolor», cantaba mientras se comía el escenario.

El concierto duró aproximadamente dos horas y siempre manteniendo las medidas de seguridad. Mascarillas, controles de temperatura, gel hidroalcohólico, orden y distancia de seguridad primaban en todo momento. En este sentido, Pastora Soler dice: «Yo tenía mis dudas sobre qué sensación tendría al veros ahí sentaditos con mascarillas y yo cantando más flojito. Pero, al ver vuestra expresión, os siento como si no existiese la pandemia. Tenemos que portarnos bien y tener responsabilidad. Después de todo lo malo y la oscuridad, solo puede venir la luz. No podemos olvidarnos de los momentos pasados. Esto nos va a hacer muy fuerte. Después de la tormenta siempre llega la calma».