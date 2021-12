España: constituida por 100 rincones inéditos

Contra esa creencia de que para descubrir rincones inéditos habrá que dar la vuelta al mundo, dado que todo parece descubierto ya, el último libro del escritor sevillano Antonio Puente Mayor supone un verdadero reto para el lector no solo de letras sino de paisajes al ofrecerle hasta un centenar de maravillosos lugares españoles sin salir de aquí. Hoy, Día de la Constitución española, es una buena jornada para subrayar el hallazgo que supone este trabajo publicado hace solo una semana por la colección GeoPlaneta: la constitución de España no solo depende de sus lugares comunes, sino también de los más exóticos, curiosos y a pesar de ello desconocidos. La dedicatoria del autor revela hasta qué punto él mismo ha mamado esa manera de amar España: “Para mis abuelos maternos, que me demostraron que para viajar con éxito basta con lucir una sonrisa”.

El libro, repleto de imágenes y datos curiosísimos, está perfectamente organizado en diez partes: una dedicada a la naturaleza deslumbrante que muy pocos españoles conocen de su propio país; otro a joyas del arte con mayúsculas igualmente desconocidas; una tercera sección dedicada a cuevas y tesoros subterráneos; otra a edificios históricos; una más a paisajes de ensueño; una sexta parte centrada en lugares de culto religioso; otra más a lo insólito en nuestra geografía; otra a viejos pobladores anteriores incluso a los romanos; otra más a museos tan deslumbrantes como desconocidos y una última parte titulada “Por tierra, mar y aire” en el que se incluyen misterios como el de un Titanic frente a las costas murcianas.