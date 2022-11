Actualizado: 17 nov 2022 / 10:38 h.

Cada año hago –hacemos cada uno de sus familiares- esta ceremonia en la intimidad. Vamos al cementerio, los creyentes rezan por él, los profanos le hacen su propio altar mexicano de los muertos, y en cualquier caso, para todos nosotros es un día importante, porque fue el 17 de noviembre cuando vino a este mundo y el 27 de enero de 1945 cuando lo deja, dejándonos hasta cierto punto desamparados de él.

Imagen del autor en su taller modelando la cabeza de S. Ignacio de Loyola.

Pero bueno, hoy es un día de celebración, de festejar su nacimiento tal día como hoy, 17 de noviembre, pero de 1887 y por eso quiero compartirla con todos los lectores allá a donde lleguen estas palabras que le dedico.

Imagen de su taller a comienzos de los años 20

No obstante, la primera pregunta que me hago hoy es que si los sevillanos, los que tenemos la suerte de habitar en esta ciudad a la que tanto amó y en las que tantos testimonios dejó de su buen hacer, lo recordarían también y por qué no lo hacemos.

Modelando en barro a tamaño real, el Almirante Bonifaz

Entono desde aquí el mea culpa, porque si bien es cierto que hice la Tesis Doctoral sobre él, aún no la he publicado ni difundido sus obras, cuestión esta que intentaré ir subsanando en la manera posible, porque me llevó trece años en Archivos –incluidos internacionales- hemerotecas, bibliotecas,...y la misma “infamia” que padece cualquiera que quiera meterse a investigar en serio y no repetir como loros, las tres o cuatro cosas que ya se saben.

El Almirante Bonifaz, ya en su hornacina del monumento a S. Fernando

Pero la cuestión no acaba aquí, sino que la siguiente pregunta que me hago, y sé de sobra que es imposible de responder o tiene difícil la respuesta, es de hacia dónde hubiese encaminado su producción tanto en tipos de obras como en estilo.

Fuente-farola-monumental de la plaza de la V. de los Reyes donde se aprecia el litóstrato original de la base.

José Lafita Díaz, teniendo en cuenta su época y nuestra ciudad, comenzó su andadura por el arte dentro de un academicismo basado en las características de estilos anteriores a partir del clasicismo greco-romano, el Renacimiento italiano y español, el Barroco europeo y sevillano, y el Neoclásicismo universal. Pero no sólo de esos. También del arte Islámico, el Mudéjar, el Decó, y todo eso que se consideró llamar Mediterraneísmo y el Regreso a la Forma.

Farola Monumental cuando estaba al final de la Avda. de la Palmera

A lo largo de su trayectoria, iniciada a los nueve años de edad en el taller de su padre -el pintor paisajista de la Escuela de Alcalá José Lafita Blanco- hasta concluir sus estudios en la Escuela de Artes, Oficios, Bellas Artes e Industrias que es como se llamaba entonces la Escuela de Artes, y una vez pasado por el Technikum Institute, de la ciudad suiza de Biénne donde cursa dos años arquitectura, hasta que inicia, transita y concluye su “opera omnia”, fue, volvió, acudió de nuevo y así sucesivamente en función de los encargos, las modas del momento o los periodos históricos que le tocó vivir: desde la Regencia de Mª Cristina, la Dictadura de Primo de Rivera, la II República, la Guerra Civil y la inmediata Posguerra.

Alegoría de la II República Española destruida el 18 de julio de 1936

El hecho de afiliarse al Partido Republicano Radical y de haber realizado un busto en caoba que presidió el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla desde pocos días después del 14 de abril de 1931, no le facilitó mucho las cosas y a punto estuvo de perder como tantos otros republicanos, la vida.

Fuente del Patio de Banderas, obra de 1928, desaparecida de su lugar original hace pocos años.

No voy a dar la infinita relación de sus obras, sólo recordar las más importantes, o las que quiero compartir con vosotros a la espera de que se publique en meses próximos su biografía completa, ahora ya en la Editorial de la Universidad de Sevilla gracias al Director del CICUS, Luis Méndez, el Director de Patrimonio de la US, Luis F. Montiel, y a su directora, Araceli López Serena, a quienes felicito por la recuperación de un autor bastante olvidado: uno de los eslabones de la escultura y el monumento público que desde Susillo decora nuestras plazas, parques y jardines. Una tradición que llega –en este caso- hasta los escultores actuales de esa Gran Escuela que continua cada vez que se inaugura uno nuevo (siempre y cuando y disculpándoseme por favor el coloquialismo, no sea un churro).

Ángulo del taller de José Lafita con algunas obras completas o en proceso

He recordado a quien fuera uno de los escultores del pasado siglo, gracias a César Velasco, quien es modelo de gestión y dirección de un Museo como es el de Pérez Comendador-Leroux, pues casualmente hoy sería también el 122 cumpleaños de otro de los grandes escultores relacionados con nuestra ciudad en la que residió muchos años, como fuera Enrique Pérez Comendador. Autor que se fue para Hervás, entre otras cosas por la desidia de los descendientes y sevillanos. También gran escultora y pintora lo fue su mujer, Magdalena Leroux. De ella nos ocuparemos cuando sea su “cumple”, como de tantos otros que duermen en el olvido.