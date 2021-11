Fermín Cabanillas: «El miedo a caer es lo que nos ha salvado»

Tras los positivos continuados, una serología desveló la inmunidad natural generada por su cuerpo a niveles extraordinarios y decidió entonces ahondar en esta cuestión, de la que apenas había literatura tras varios meses de pandemia. “Cuando me entero que soy hiperinmune investigo mucho, yo no podía ser hiperinmune y no contarlo ”. El conocimiento de que su plasma puede salvar vidas, el proceso para donarlo y cómo puede salvar vidas es una de las novedades que aporta este volumen. “Es como magia, pero es ciencia” .

Se enteró de que tenía COVID “por precaución”, tras finalizar un viaje de trabajo en verano de 2020. Aunque “mi médico considera que lo tuve antes”, y que ese positivo recurrente era ya por la hiperinmunidad. “El bicho estaba en mi cuerpo, pero estaba controlado y no se transmitía”.

El periodista, de origen onubense, vive en Gerena. Decidió no hacer público que tenía COVID. Sin embargo, los indicadores de la localidad durante casi 20 días mantuvieron un solo caso, y él no salía de casa, por lo que los vecinos ataron cabos, “pero tampoco preguntaron. Mi vecina Antonia me dejaba un plato de cocido en la puerta, mi vecino Pepe me dejaba una cerveza. Nadie pegó a la puerta y me preguntó si necesitaba algo, pero me llevaban la compra sin yo pedirla. Al final hay mucha más gente buena que mala”.