García imprime personalidad a una radiante Conjunta

Vaya por delante que cada temporada, cuando hablamos de la Orquesta Sinfónica Conjunta , estamos hablando de una formación distinta, integrada por jóvenes de nuevas promociones, lo que hace mucho más inquietante e insólito que encontremos una línea interpretativa, un estilo y una personalidad tan pronunciada año tras año. Eso se debe sin duda a la capacidad de su director, Juan García Rodríguez, para imprimirle carácter e identidad. Ayer arrancó la décimo tercera temporada de esta orquesta que nos enamora, y lo hizo de forma muy significativa, celebrando el centenario de György Ligeti , como ya hiciera el propio García al frente de su conjunto Zahir Ensemble hace un mes en el Espacio Turina, interpretando su Concierto para violín , una cita que lamentablemente no pudimos atender por cuestiones coyunturales. Ayer, la emoción no hizo más que empezar, con una temporada protagonizada fundamentalmente por compositores del siglo XX y el actual , llenando ese espacio sinfónico contemporáneo que la melomanía urbana reclama y merece.

El de Gershwin es un Concierto para piano único en su género, como lo es también su ópera Porgy and Bess, que tantos consideran más bien un suntuoso musical y que es la única pieza lírica del repertorio que tiene que ser interpretada sólo por voces negras. Acostumbrado a Broadway y más tarde a Hollywood, la de Gershwin es una literatura influida por la pasión y el glamour del teatro americano, De hecho, en su concierto se puede percibir la elegancia de las variedades de Florenz Ziegfeld, y el buen intérprete se tiene que hacer eco de esa particularidad. Otra Conjunta, la de hace ya un buen puñado de años, logró una sensacional recreación de Un americano en París, extrayendo todo el swing y la alegría que atesora la partitura. Ésta también consiguió recrear el espíritu genuinamente gershwiniano y por extensión de ese teatro americano de referencia, en texturas y en estilo, gracias como siempre al excelente trabajo de García, capaz de tomarse con la misma seriedad y dedicación una partitura como ésta que otras más arriesgadas y comprometidas con las que seguramente sintoniza más su sensibilidad. Su visión del Concierto de Gershwin tuvo elegancia y grandeza, tanto en un arrasador allegro inicial que provocó el aplauso encendido del público, como en el sofisticado blues en que se resuelve el adagio central, donde el trompetista solista tuvo que emplearse a fondo, evidenciando las dificultades del instrumento y alguna debilidad en el legato, así como el vertiginoso allegro agitato final. El pianista Hugo Domínguez Moreno, ganador de diversos premios y todavía en fase de estudios, se tomó la empresa muy en serio y sin partitura, logrando una más que competente, respetuosa y sincera exhibición en el que no faltaron los guiños al jazz, siempre desde el respeto y la precisión absoluta con respecto a la gramática de la partitura. García le siguió con atención, aunque no pudo evitar, en parte por la magnitud de la orquesta (con hasta ocho contrabajos) tapar ocasionalmente el trabajo del joven solista.

La fiesta terminó con puro clasicismo, evidenciando la capacidad de estos poco experimentados intérpretes para adaptarse a cualquier estilo con mucho acierto. Aquí García eliminó vibrato y concentró las líneas melódicas para conseguir una revisión de la famosa Sinfonía nº 101 de Haydn absolutamente en estilo, ya con menos efectivos y un espíritu completamente jovial y desinhibido. Tras un adagio considerablemente oscuro y sinuoso, todo el color de la orquesta asomó de forma tan enérgica como dinámica. En el andante que da nombre a la sinfonía por el compás a ritmo de reloj que le imprimen fundamentalmente los fagotes, la orquesta logró que sus contrastes dramáticos asomaran convenientemente. La flauta, que a lo largo del concierto dio muchas muestras de virtuosismo y complicidad, logró en el minueto dar al conjunto un aire rústico muy adecuado, mientras el vivace final resultó vivaz y desenfadado, lográndose una interpretación de esta popular pieza efervescente y hasta cierto punto exaltada.