Isabel Dobarro, luminosa y singular

Resulta inquietante que coincidiendo con un aniversario tan luctuoso como el de los atentados del 11 de septiembre, recalara en el escenario de los Jardines del Alcázar una española residente desde hace mucho en la ciudad de los rascacielos que tan dañada salió aquel trágico día ayer rememorado. Isabel Dobarro es una joven, luminosa y singular artista muy implicada en causas de enorme calado humano y sentimental, desde el cambio climático y la conciencia por el medio ambiente a la educación de nuestros más jóvenes en valores de progreso y respeto, pasando cómo no por la recuperación de la memoria artística de uno de esos colectivos tan silenciados a lo largo de la historia (del hombre) como son las mujeres, postergadas desde siempre a labores domésticas que las han mantenido en la sombra, sin posibilidad de desplegar un talento y unas aptitudes que poseen por lógica y sentido común. Es el eterno debate de los colectivos incómodos que mejor conviene mantener invisibles por constituir una amenaza para la hegemonía del patriarcado y la ostentación del poder arraigado en agentes tan peligrosos como la Iglesia o la Monarquía. Por eso es importante, ahora que tanto se hace y algo se consigue por iluminar y divulgar todo aquello que una vez estuvo prohibido, no olvidar, seguir adelante y no permitir dar pasos atrás fomentados por factores e instituciones parapetadas en la inercia y la tradición.

Es casi una consigna de estas Noches del Alcázar que cada intérprete ilustre en la medida de sus posibilidades las obras que van a tocar. Pero nunca hasta ahora habíamos asistido a un acontecimiento como éste en su seno, más una conferencia amenizada con las breves piezas para piano programadas, que un concierto en sí. Una experiencia didáctica, tan interesante gracias a la pasión, la elocuencia y el atractivo desplegado por su meritoria artífice. Enmarcada en la celebración del doscientos aniversario de Pauline Viardot, que ya el día antes contó con la valiosa aportación del conjunto que lleva su nombre e integra al pianista Francisco Soriano y las voces de Urszula Bardlowska y Helena Resurreiçao, la propuesta de Dobarro englobó a compositoras que realizaron su trabajo fundamentalmente en el siglo XIX, recorriendo estéticas distintas que van del clasicismo de Hélène de Montgeroult al modernismo de Mel Bonis, pasando por el romanticismo de Maria Szymanowska y Clara Schumann o el nacionalismo de Narcsa Freixas o la propia Viardot. Un amplio espectro en el que la divulgación y recuperación de un acervo cultural considerablemente denostado encontró en la voz y el sentido de la responsabilidad de la joven pianista su mejor aliado.