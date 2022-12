La alegre Navidad de la ROSS y el Coro Yago School

Aprovechando la oportunidad de tener el teatro rebosando de público y con una amplia presencia de los y las más pequeñas, Dmitrienco procura acercarles los grandes clásicos, como Vivaldi, cuyo concierto de Las cuatro estaciones dedicado al Invierno sonó en un arreglo especial que encadena sus movimientos con suaves transiciones y cuenta con la divertida intervención de populares villancicos integrados en sus acordes, cortesía del percusionista Ignacio Martín. Un curioso matrimonio entre Haendel (Joy to the World) y Mendelssohn (Hark! The Herald Angels Sing) dio paso al famoso Vals de los patinadores de Émile Waldteufel, que Dmitrienco aprovechó para hacer bromas con la temperatura poco navideña de Sevilla. También Bach sonó como colchón sobre el que el coro entonó el tradicional Fun Fun Fun, así como la Marcha Radetzky de Strauss dio forma a La Marimorena con la colaboración entusiasta, perfectamente ritmada y entonada del público, que hizo también lo propio con el We Will Rock You de Queen sobre el que coro y orquesta construyeron Campana sobre campana.