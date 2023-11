La Barroca, de nuevo una orquesta de solistas

Se anunciaba como la segunda edición de una feliz reunión de solistas de la Orquesta Barroca de Sevilla en el disco grabado justo hace un año, Con nuestras mejores galas Vol. 1. Pero lo cierto es que el celebrado conjunto hispalense nos ha brindado en multitud de ocasiones la posibilidad de embelesarnos con sus propios artistas, y la ocasión servida anoche en el espacio Turina no fue ni de lejos la excepción. La temporada, presentada hace escasos días, arrancó así con estupendos augurios, una vez más bajo la dirección de Stefano Barneschi , que aunque ejerció más bien como concertino sobre el estrado, no cabe duda de que supo impregnar al conjunto de su rotunda y libre personalidad a la hora de conjugar la grandeza de los autores programados con las excelentes prestaciones de todas y cada uno de los músicos convocados .

Alejandro Casal y Javier Núñez no midieron sino que sumaron fuerzas en un esplendoroso Concierto para dos claves BWV 1060 de Bach, toda una manifestación de gozo en el que los dos instrumentos se fundieron como uno mientras la cuerda acompañó acaso con algo más de aspereza de lo deseable , sobre todo en el sincopado allegro inicial. Leonard Rosenman ganó un Oscar en 1975 por adaptar, entre otras músicas, el bellísimo largo central de este concierto en la banda sonora de Barry Lyndon , y no quedó lejos salvo por las cuerdas de tripa, el resultado de anoche en las bravísimas manos de los dos clavecinistas, ejemplo de compenetración y esmerado diálogo que convergió en un desatado y a la vez transparente allegro final. Todo quedó así ya atado para que Peñalver de regreso y Ruibérriz de Torres nos regalaran un concierto para flauta de pico y travesera de Telemann de líneas solemnes en los dos largos , y apasionadas en el allegro y el danzarín presto final. Una manifestación de respeto y complicidad que fue la tónica general de una inolvidable noche coronada con el movimiento inicial de un concierto para dos violines de Vivaldi de nuevo tan expresivo como vertiginoso.

OBS ****

Concierto nº 1 de la temporada 2023-2024 de la Orquesta Barroca de Sevilla. Guillermo Peñalver, flauta dulce. Rafael Ruibérriz de Torres, flauta travesera. Miguel Romero, violín. Alejandro Casal y Javier Núñez, clave. Stefano Barneschi, concertino-director. Programa: Concerto grosso nº 5 en re menor “done from the Lessons of Domenico Scarlatti” ICA 11, de Avison; Concierto para flauta en Sol Mayor, de Naudot; Concierto para violín en Re Mayor “Grosso Mogul” RV 208, de Vivaldi; Concierto para dos claves en Do menor BWV 1060, de Bach; Concierto para flauta de pico y flauta travesera en Mi menor, TWV 52:e1, de Telemann. Espacio Turina, sábado 18 de noviembre de 2023