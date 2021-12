La Cenicienta de Viardot: Sorprendente revitalización de un clásico

Todavía recordamos con pesar aquella Cenerentola de Rossini presuntamente adaptada para públicos infantiles que pudimos ver y oír en este mismo escenario hace ya un buen puñado de años. El clásico de Perrault admite pocas oportunidades de remozamiento que sean adecuadas para una educación en valores mínimamente moderna y progresista. Sin embargo unos y otras siguen insistiendo en darle nueva vida y contenido para así no prescindir del que es sin duda un clásico absoluto, pero con tan escasa fortuna como sentido de la oportunidad, si no véase el fallido intento del último musical cinematográfico estrenado en Amazon con Camila Cabello como protagonista. Sin embargo siempre queda margen para la sorpresa, y cuando las ideas se tienen claras, el talento se derrocha y la imaginación se dispara, surgen milagros como este, que si no llega a anular todo lo que de inconveniente desde el punto de vista educativo tiene la empresa, logra maquillarla lo suficiente como para gozarla en una alta medida.

El pianista sevillano Francisco Soriano lleva muchos años empeñado en recuperar la música de Pauline Viardot, de quien este año celebramos el bicentenario de su nacimiento. Después de una considerable cantidad de recitales dedicados a su talento y memoria en escenarios como el Real Círculo de Labradores, Soriano ha encontrado el punto culminante de este ejemplar empeño en la recuperación de esta ópera de cámara que ahora podemos considerar en estreno oficial, ya que hasta el momento solo se había interpretado en las famosas veladas de salón de la polifacética artista, descendiente directa de nuestra ciudad por vínculo paterno, el tenor y compositor Manuel García. A Soriano se une en la empresa otro refulgente talento, el del escenógrafo Guillermo Amaya, que ha sabido como pocos adaptar este clásico a una idiosincrasia moderna y desprejuiciada, conjugando la educación en valores como la generosidad y la bondad, la falta de ambición en la riqueza y la sinceridad del amor, a la vez que da visibilidad a cuestiones como la diversidad sexual y de género a través de un impagable personaje con mucha pluma. A todo ello hay que añadir un trabajo extremadamente ingenioso para con pocos elementos de atrezzo crear toda una rica escenografía que se transforma con soluciones imaginativas y brillantes tales como la transformación de la protagonista de criada en elegante cortesana, o unas cajas de almacén con los logotipos del Real y el Maestranza que se convierten en elegante pared palaciega, sin olvidar el divertido carruaje y el dinamismo absoluto que respira la función como perfecto artefacto dramático. Ya quisieran muchos directores y directoras de escena de relumbrón alcanzar tanta creatividad y dinamismo con tan pocos recursos y ninguna pretensión.