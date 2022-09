Medio siglo de los ojos de perro azul de García Márquez

Gabriel García Márquez (1927-2014), el principal exponente del boom latinoamericano de los años 60 del pasado siglo, el escritor que llevó más lejos su peculiar uso del llamado realismo mágico hasta conseguir el Premio Nobel en 1982, el más best seller de toda aquella generación de literatos de aquel lado del Atlántico que por primera vez empezó a influir a los de este lado y no al revés, no empezó a escribir novelas gracias a su imponderable talento para la narrativa, sino que comenzó escribiendo narraciones breves, cuentos y relatos, picoteando en los despojos del surrealismo romántico que había dado el salto a aquel continente a través de EEUU en las escasas horas que le dejaban libre su oficio de reportero de planta en El Espectador de Bogotá.

Antes del éxito sin precedentes de Cien años de soledad (1967), la gran novela que revolucionó el panorama literario internacional y cuya edición lo obligó a él a empeñar hasta su anillo de bodas, Gabo, como lo conocían en la intimidad de su casa y de la redacción, había escrito muchísimas crónicas que mezclaban realidad y ficción y muchísimos cuentos donde se habían ido fraguando los elementos fundamentales de su mundo literario: los exagerados sucesos que se deslizaban por la realidad como si fueran sueños, la relatividad del tiempo, el misterio de los muertos que se quedan en el limbo o vagando por aquí, la ineluctable soledad del ser humano y, sobre todo, Macondo, aquel pueblo fundado por los Buendía y del que él mismo reconoció que no era tanto un lugar como un estado de ánimo, después de recordar de dónde había sacado la palabra. Fue en un viaje que hizo de vuelta con su madre a su pueblecito natal, Aracataca. El tren, al parecer, se había detenido en una estación que no tenía ciudad, y un rato más tarde pasó la única plantación de banano que tenía su nombre escrito en la puerta: Macondo, aunque él nunca más volvería a encontrar el cartel y la palabra en sí le fue creciendo en su interior hasta constituirse en la capital literaria de todo su universo, donde transcurre toda la saga familiar que comienza en su célebre novela con el matrimonio de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán y termina con su destrucción total, varias generaciones después “porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”. Pues bien, tanto los sueños, como los misterios de los muertos, como el tiempo y la soledad y hasta el propio Macondo no habían surgido de repente en aquella exitosa novela, sino que se habían ido deslizando por sus cuentos anteriores, de finales de los años 40 y comienzos de los 50 y que solo consiguió reunir en un libro cuando -como reconoció Gabo al recopilar el gran reportaje titulado Relato de un náufrago (publicado originalmente en 14 entregas en 1955)- era ya un escritor de fama y de moda. La recopilación de aquellos primeros cuentos se tituló como el más onírico de todos ellos, Ojos de perro azul, y se publicó en 1972, hace ahora exactamente medio siglo.

Fue el mismo año en que Gabo publicó otra recopilación de cuentos más recientes con el título del más fascinante de todos: La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, sobre una niña a la que su abuela prostituye en una carpa itinerante para que pague la vajilla que había roto accidentalmente. Para entonces, García Márquez ya había publicado también tres novelas breves (La hojarasca, en 1955; El coronel no tiene quien le escriba, en 1961; y La mala hora, en 1962) y otra recopilación de cuentos, Los funerales de la Mamá grande (1962). Y en todas aquellas obras se deslizaba también el territorio de Macondo como el único lugar posible en el que podía ocurrir tantas fantasías sin salir de la cotidianidad doméstica de unos personajes endémicamente solitarios.