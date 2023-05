Miles de mensajes de apoyo a Manu Sánchez

El humorista sevillano Manuel Sánchez Vázquez «Manu Sánchez» ha recibido miles de mensajes de apoyo desde toda España tras anunciar esta tarde que padece un cáncer testicular por el que está en tratamiento intensivo desde hace tres semanas.

Desde que lo comunicó en el programa ‘La tarde, aquí y ahora’ de Canal Sur, y tras publicar un mensaje en sus redes sociales, los mensajes no han cesado de llegar por parte de personas anónimas o compañeros de profesión del artista natural de Dos Hermanas, como los humoristas Dani Rovira y Carlos Latre, la cantaora onubense Argentina, los cantantes David Bisbal y El Arrebato o el futbolista del Real Betis Joaquín Sánchez.

Además, ha publicado un comunicado en la web de su productora, ‘16 escalones’, en el que informa de algunos detalles del proceso que está siguiendo para su curación, indicando que a día de hoy ya se ha sometido con éxito a una orquiectomía, «que no es nada más y nada menos que la extirpación del testículo afectado y su correspondiente tumor», ha detallado.

«Si necesitáis memes, chistes, montajes, vídeos y cargas de tener un solo huevo, poneos en contacto conmigo, que mi encantador entorno ya se ha encargado de que los tenga absolutamente todos», ha bromeado.

El humorista se está sometiendo desde hace tres semanas a quimioterapia. «La quimio completa serán 12 (4 ciclos de 3 semanas cada uno, del que ya estamos rematando el primero). Hay muchas esperanzas de que la quimio sea capaz de eliminar el cáncer de los ganglios, y, de no ser así, se extirparían los ganglios afectados, e incluso se darían más pasos que la ciencia, la medicina y la investigación ponen sobre la mesa», ha dicho

Además, ha añadido que «la quimio está siendo dura y agresiva con los malos, porque tiene, debe, y, por suerte, por mi condición física, puede serlo. Pero, además de arrasar con los bichos, también se está llevando por delante defensas, fuerza, pelo, y demás cosas buenas, así que ahora toca centrarse en descansar y en superar esta etapa».

En el programa de Canal Sur, junto a sus conductores, Juan y Medio y Eva Ruiz, ha dicho que ha elegido esta forma de decirlo “porque en todas las casas no siempre pasan cosas buenas, y quería contar yo lo que es, y que nadie cuente lo que no es”.

Manu Sánchez ha señalado que está siendo sometido a un tratamiento “muy potente”, porque “quitando el lío gordo, lo demás está muy bien” y todas las pruebas «son positivas”.

“Estoy deseando que lleguen las elecciones generales, que llegue agosto, que haya lío gordo”, ha bromeado, y ha dado algunos detalles de su enfermedad, un cáncer germinal testicular, que, en su caso, “solo tiene metástasis en los ganglios”. «Mi oncóloga me ha dicho que tengo muchas posibilidades de curación”, ha apuntado.

Siempre en tono de buen humor, aunque ha reconocido que la entrevista se podría haber suspendido si no se encontraba bien, ha agradecido la labor del equipo de oncología del hospital Virgen del Rocío. “Tenemos la suerte de tener una sanidad pública que es referente en el mundo. No sabemos la suerte que tenemos. Hay motivos para venirnos abajo, pero incluso con lo que tengo ahora no paro de repetirme que qué suerte tenemos”, ha concluido.