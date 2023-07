Nile Rodgers: Cincuenta años genio y figura

Junto a Bernard Edwards, primero con el grupo The Big Apple Band hasta que Walter Murphy les obligó a cambiar el nombre por coincidir con un conjunto suyo, y a partir de 1977 con Chic , Rodgers revolucionó el mundo de la música, especialmente el de baile tan en boga cuando en las pistas triunfaban estrellas como Gloria Gaynor, Donna Summer, Kool & The Gang o Earth, Wind & Fire. Precisamente una combinación de las dos primeras y los dos conjuntos referidos, podría ser la receta de Chic, si no fuera por la impronta tan singular que Edwards al bajo, Rodgers a la guitarra y Tony Thompson a la batería , junto a vocalistas como Luther Vandross o Alfa Anderson, supieron dar a su música. Un estilo elegante y sofisticado , incluso en sus vestimentas, apoyado en una base de cuerdas y unas estructuras fijas muy definidas y particulares, inspirado en Roxy Music, combinando jazz, soul y funky con influencias melódicas y líricas europeas y sin renunciar en sus mensajes a reivindicar elementos y derechos propios de su raza y condición. Así nacieron éxitos como Everybody Dance, Le Freak, I Want Your Love, My Forbidden Lover o Good Times . Precisamente este último sirvió de base para el primer rap comercial, el Rapper’s Delight de Sugarhill Gang, además de inspirar el Another One Bites the Dust de Queen. Otros de sus éxitos han sido sampler en temas de artistas más recientes, como el dúo francés de house Modjo, cuyo Lady utiliza como base rítmica la canción que Rodgers y Edwards compusieron para la película Soup for One ; o Will Smith, cuyo Gettin’ Jiggy wit It se basa en He’s the Greatest Dancer , que The Chic Organization compuso y produjo para Sister Sledge en su álbum de debut We Are Family , título también del primer single, todo un himno que Rodgers regrabó con más de 200 celebridades para la fundación que creó tras los atentados del 11 de septiembre con el fin de promover la tolerancia y la multiculturalidad en todo el mundo. La canción terminó siendo elegida para su conservación en la Biblioteca del Congreso.

Tras Chic, C’est Chic y Risque, sus tres primeros discos, la banda empezó a decaer con Real People, donde el single Rebel Are We apenas tuvo repercusión. Con sus tres siguientes álbumes de estudio no lograron remontar, sólo la canción Hangin’ en 1982 pudo destacar, sentando además la base de un nuevo Nile Rodgers, el que se atrevería a lanzar en solitario el nada desdeñable disco Adventures in the Land of Good Groove, donde destaca el tema It’s All in Your Hands. Pero sobre todo el que se aventuró a producir a gente tan importante y dispar como David Bowie (Let’s Dance), INSX (Original Sin), Madonna (Like a Virgin), Mick Jagger (She’s the Boss), Grace Jones (Inside Story), Al Jarreau (el tema principal de la serie Luz de luna), Duran Duran (Notorious) o The B-52’s (Cosmic Thing). Más recientemente, el tema Get Lucky, en el que colabora con Daft Punk y Pharrell Williams, le ha reportado multitud de premios y satisfacciones, hasta derivar en una épica interpretación del tema en los Grammys de 2014, con Stevie Wonder como artista invitado y samplers de Another Star de Wonder y Le Freak de Chic.

Mucho antes, junto a Edwards y The Chic Organization, produjo a multitud de artistas pero bajo la impronta inconfundible del sonido Chic. Ahí encontramos a Sheila B. Devotion, cuyo Spacer sirvió de base rítmica al grupo sueco Alcazar en su tema de 2000 Crying at the Discotheque; Norma Jean Wright, las referidas Sister Sledge, Debbie Harry y su debut en solitario Koo Koo, Carly Simon y su seudo reggae Why, Johnny Mathis, y fundamentalmente Diana Ross, cuyo Diana de 1980 lleva el sello Chic por todos sus costados, incluidos los éxitos Upside Down y I’m Coming Out. Por cierto, conviene destacar también que Rodgers ha producido el álbum 1990 del grupo Olé Olé, para el que incluso escribió la música y la letra de Soldados del amor; para Marta Sánchez produjo además en 1997 su disco en solitario Azabache.

Entre sus últimos trabajos está la versión que Lady Gaga hizo del éxito de Chic I Want Your Love para promocionar un desfile de moda del diseñador Tom Ford, o el tema Cuff It incluido en el último y muy celebrado trabajo de Beyoncé Renaissance. Conviene recordar también que Rodgers participó indirectamente en la gestación del grupo The Power Station, que aglutinó a los hermanos Taylor de Duran Duran, Tony Thompson y la voz de Robert Palmer bajo la producción de Edwards, quien también produjo el muy chiquero I Didn’t Mean to Turn You On de Palmer. En medio de toda esta odisea musical, Rodgers reunió a Chic de nuevo en 1992, lanzaron un nuevo disco y se aventuraron a una nueva gira, pero en 1996 Bernard Edwards sufrió una neumonía en Japón que le causó la muerte y una pérdida irreparable para Rodgers. Con tan intenso, emocionante e inabarcable historial a sus espaldas, no cabe duda de que la de mañana será una noche inolvidable y única, una cita ineludible en la que la combinación entre música disco, funky, soul, rock y pop contará con un maestro de ceremonias excepcional, un mito viviente, Mr. Nile Rodgers.