Paqui Bernal: «El trato con los lectores, aunque sea virtual, es lo que más satisface»

La mirada de Paqui Bernal es culta, leída, cosmopolita y formada . Desde ella, en su segunda novela escribe sobre una mirada vaciada – que no vacía –, que retrata con rabiosa actualidad y contemporaneidad unos modos de una juventud que bien pareciera involucionar frente al avance que se le debiera presuponer. Acompañada de una diputada que dejó los escaños y los hemiciclos por la literatura, presentó su nuevo libro este martes en La Estación de las Letras de La Rinconada .

Es esta una novela con múltiples géneros , pero que no pertenece a ninguno por los que transita. Es a veces una historia de suspense , pasa por ser una novela romántica , así como un relato erótico , aunque no se pueda encasillar en ninguna de estas tipologías. Y es también una novela de formación , pues sus páginas suponen la evolución de un personaje que es distinto cuando acaba la obra de aquel que era cuando comenzó.

Y aunque parezca que el erotismo – muy elegante y muy medido – que la recorre pueda eclipsar su historia humana, no deja de ser la narración de una relación de dos jóvenes de veintipocos años, Pablo – barcelonés – y Sam – angloíndia –. Una pareja mixta que en esa diferencia establecen una relación tóxica, de poder y dominio, de control y sometimiento de una parte sobre la otra, con la incursión de Emma, la madre de uno de ellos – sin especificar de quién, para no destripar el desarrollo de la obra – y su diatriba de si intervenir o no. Una diatriba que la autora también se plantea como persona y como parte de la sociedad.