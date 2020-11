Actualizado: 20 nov 2020 / 12:07 h.

Con todos los cines cerrados en Sevilla, a excepción de uno , hasta el mes que viene, podría pensarse que nos quedan por delante más de treinta días sin películas. No es así. Ahí van algunas consejos para disfrutar del cine desde tu salón Un fin de semana de resurrecciones

Scarlett Johansson y Jonathan Rhys Meyers en Match Point (Woody Allen, 2005)

No, quizá no sea el mejor día para tratar el asunto de las resurrecciones a no ser que hablemos de películas, y es que las plataformas digitales han dado esta posibilidad a algunos títulos que, o bien pasaron sin pena ni gloria por la gran pantalla, o bien fueron muy celebrados por un público en su día y, tiempo después, han sido descubiertos por otro, más joven. El primer caso es el de Richard Jewell (Clint Eastwood, 2019), en Movistar +; El segundo, Match Point (Woody Allen, 2005), en Amazon Prime Video. Richard Jewell cuenta la historia real de un guardia de seguridad que, durante los Juegos Olímpicos de Atlanta, descubre una bomba y frustra un atentado terrorista. Pero, tras conocer una brevísima gloria, se convierte en el primer sospechoso a ojos del FBI y de la prensa. Esta película, de forma quizás inexplicable, fue menospreciada cuando se estrenó en cines. Ahora, en Movistar +, disfruta de una merecida segunda/primera juventud. Respecto a Match Point, en Amazon Prime Video, bien podría llamarse “La película que gusta incluso a los que les disgusta Woody Allen”. Si metiésemos en una coctelera al director de Nueva York y a Dostoievski, amén de varios quilates de cine con mayúsculas, obtendríamos Match Point, que gozó de gran fama en su estreno (Woody Allen, excesivamente modesto en lo que se refiere a sus películas, la considera una obra maestra) y la está volviendo a conocer tras aterrizar en Amazon Prime Video. Un fin de semana con Aaron Sorkin

Mark Rylance y Edward Redmayne en El juicio de los 7 de Chicago (Aaron Sorkin, 2020)

Diálogos centelleantes, inteligentes y ácidos y personajes idealizados que, como metralletas, los recitan para pasmo del espectador. Nadie habla así, pero qué importa. Eso es el cine de Aaron Sorkin, creador de dos series extraordinarias, El Ala Oeste de la Casa Blanca y Newsroom. Pero también de una película brillante: El Juicio de los 7 de Chicago (Aaron Sorkin, 2020), disponible en Netflix desde hace más de un mes. Basada en hechos reales, los siete de Chicago son un grupo de pacifistas a los que se acusa de provocar revueltas violentas contra la policía. Sacha Baron Cohen (Borat, sí; pero mucho más que eso), Edward Redmayne o Frank Langella son algunos de los nombres que componen su elenco, sobre el cual sólo queda preguntarse cuántos serán propuestos para el Óscar. Pero esta no es la única recomendación judicial/sorkiana de la semana, porque en Filmin se encuentra Algunos hombres buenos (Rob Reiner, 1992), con guion de Aaron Sorkin. En ella, Jack Nicholson (una de sus más grandes interpretaciones, lo que no es poco), Tom Cruise y Demi Moore se enfrentan a un polémico juicio militar en el que dos marines están siendo investigados debido a un asesinato. Por cierto: Los directivos le preguntaron a Aaron Sorkin la razón por la que había escrito el personaje de Demi Moore si este no iba a acostarse con Tom Cruise. Él contestó: Una mujer tiene más propósitos en su vida que el de dormir con Tom Cruise. Un fin de semana en abierto

Chus Lampreave y Pepe Soriano en Espérame en el cielo (Antonio Mercero, 1988)

Hay vida/cine más allá de las plataformas: Este viernes a las 22:10, en TVE, emiten Hancock (Peter Berg, 2008), que narra la vida de un superhéroe atormentado, impopular y en plena crisis existencial. El sábado, también a las 22:10 pero esta vez en Antena 3, el entusiasta de Nolan o del cine bélico tiene una cita con Dunkerque (Christopher Nolan, 2017) que, casi con pulso de documental, narra los días salvajes en los que los soldados británicos y franceses resistieron, en la playa de Dunkerque, el embate de las aguas del nazismo. Y, para terminar, una película española muy del tiempo: Espérame en el cielo (Antonio Mercero, 1988). Paulino Alonso es un tipo corriente con un trabajo corriente, salvo por su apariencia física: es idéntico al dictador Francisco Franco. Un día, de pronto, desaparece. Su esposa organiza una ouija para averiguar el paradero de su marido y descubre que no ha muerto. “Si no está ni en el cielo ni en la tierra”, se dice entonces, “¿dónde coño está Paulino?”. A las 22:15, en la 2, podrás conocer la respuesta a esta pregunta. Una pista: Su trabajo ya no es nada corriente. Un fin de semana en familia

Judy Garland en El mago de Oz (Victor Fleming, 1939)