Un malagueño afincado en Sevilla gana El Desplante en La Unión

Anoche fue otra historia, con una tercera y última semifinal de mejor nivel , aunque demasiado larga también. Nuevamente, el público comenzó a marcharse antes de que hubieran actuado todos los participantes , algo lógico porque no es fácil estar tres horas escuchando flamenco sin poderse mover de una incómoda silla ni quitarse la mascarilla. No hablemos de poder tomarse una cerveza o comerse un bocadillo. Pero hubo mucho mejor nivel , desde luego, y cuando lo hay suele haber emoción y el público se cansa menos.

Hoy no toca opinar sobre los errores y aciertos del jurado, porque la final será esta noche. He estado en el jurado muchas veces y sé muy bien lo difícil que resulta decidirse. A un concurso hay que ir siempre con las ideas claras y aceptar el resultado, salvo que haya habido alguna injusticia escandalosa. Todos quieren ganar porque todos sin excepción se creen los mejores, y a veces hay problemas.

Sí podría opinar sobre los premios que ya se han dado, los del baile y la guitarra, pero será mejor esperar a mañana para hacer una crítica más justa y evitar alguna sorpresa esta noche. Este certamen, el más importante de todos, se vive con mucha tensión y en tantos años he visto situaciones delicadas con los familiares de los concursantes, y alguna sufrí hace años. No olvidemos que el primer fan de un artista con aspiraciones suelen ser el padre, la abuela o la novia. Incluso él mismo, ya saben.

El nivel en general no ha sido alto y no es un problema solo en este certamen, como dijimos ayer. Si no hay más leña que la que arde, no la hay. En general han sido concursantes jóvenes, y eso está bien. No se puede venir a un concurso de nuevos valores siendo pensionista, como ocurría hace años. Y cuando hay juventud, hay esperanza. Y cuando hay esperanza, hay futuro.