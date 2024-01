Venus y Adonis seducidos por Ensemble Masques

Las flautas, que en el incipiente barroco inglés simbolizan al amor erótico y sirven de homenaje a la Diosa del Amor, destacaron ya en la suite de Locke, presidida por una larga y reflexiva obertura y tres breves movimientos en los que los músicos de Fortin exhibieron virtuosismo y compromiso, con dinámicas muy limadas y acentos discretos y elegantes. Con amplios pasajes para el lucimiento instrumental, desde la obertura en estilo francés que preludia el amor y la caza como temas recurrentes de la época, el conjunto destiló sutileza para ambientarnos en esa Arcadia idealizada en la que Cupido lanza sus flechas y los amantes retozan despreocupadamente. La voz perfectamente entonada y expansiva de Natalie Perez como Cupido, dialogó con un coro disciplinado y sin aspavientos, siempre en estilo y en perfecta armonía con el conjunto instrumental. Las voces de los británicos Rachel Redmond y Andrew Santini afrontando los roles titulares, protagonizaron el erótico cortejo respaldado por el tono muy en estilo y tan bien proyectado, perfectamente fraseado de ella, quizás más convencional respecto a la voz contundente, de hermosísimo timbre y excelente modulación de Santini, exhibiendo tesitura de barítono. En el coro, al contratenor Gabriel Jublin le costó mantener el falsete, emergiendo de vez en cuando su voz natural para superar complicaciones.

En el segundo acto destacó el diálogo insolente entre Cupido y Venus, con los pequeños cupidos como testigos, a quienes las sopranos y el contratenor prestaron su comicidad para recrear en retahíla cada oveja con su pareja. Un error de cálculo precedió la subida de las Gracias a uno de los balcones laterales del escenario, desde donde entonaron su particular advertencia a Venus sobre el trágico devenir de su amor, siempre cuidando al detalle el carácter teatral de la función. Y tras ellas, nueva exhibición de gracia y responsabilidad por parte del conjunto instrumental en uno de los pasajes hilados más generosos de la pieza para el ensemble, con los violines marcando dominio y el continuo aportando volumen, aunque siempre desde una estética acaso demasiado contenida y en ocasiones hasta templada. En el tercer acto la música se torna trágica para reflejar el lamento por el infeliz desenlace, armonizando muerte y erotismo. El conmovedor final se benefició del trabajo contundente y locuaz del coro, estremecido por la transformación del idílico paisaje en un ensombrecido y abandonado bosquecillo.

ENSEMBLE MASQUES ***

Música Antigua en Turina. Ensemble Masques; Rachel Redmond, soprano. Andrew Santini, bajo. Natalie Pérez, mezzosoprano. Olivier Fortin, clave y dirección. Programa: Venus and Adonis (A Masque for the Entertainment of the King), de John Blow. Espacio Turina, sábado 13 de enero de 2024