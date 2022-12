Cinco vinos tintos, por menos de diez euros, para estas Navidades

Aunque el titular es atractivo, vamos a empezar por el principio. Elegir un vino para una ocasión especial no debe suponer un problema y, si lo es por lógico desconocimiento del consumidor, yo lo tendría clarísimo: me voy en busca de una vinoteca o tienda especializada donde me asesoren y me cuenten esas historias tan bonitas que hay detrás de cada botella. Así matamos dos pájaros de un solo tiro. Por un lado, solventamos el problema de la forma más segura posible ayudados por profesionales del sector y, por otro, presumiremos delante de nuestros compañeros de velada como si fuéramos grandes entendidos.

Si no disponen de tienda especializada cerca, el público tiende a asegurar y, sinceramente, no me parece mala opción, seleccionando el vino que le suena por publicidad o por años del producto en el mercado. Sin embargo, de esta forma no pasaremos de ser alguien más que ha llevado una botella de vino y que, si no me cuentas una historia chula que haya detrás de la marca, no me vas crear interés y posiblemente muera en el frigorífico, junto a la botella de cava caducada que olvidamos sacar hace seis Navidades.

El caso es que me he paseado por varias cadenas de supermercados que pueden encontrar en cualquier rincón de España y he seleccionado cinco vinos tintos, cinco vinos blancos y cincos espumosos que los iremos publicando así, en plan trilogía. La idea es que, sin hacer un gran desembolso, tengan la posibilidad de disfrutar de unos buenos productos en estas fiestas con una excelente relación calidad precio, ajustándonos lo más posible a diez euros, que entiendo un desembolso razonable para estas fechas que se acercan. Vinos comerciales al alcance de todos. Empezamos.

Faustino V reserva 2017