Elon Musk informa de una «caída masiva» de la publicidad en Twitter

El magnate milmillonario Elon Musk ha alertado este viernes de que la red social Twitter, que recientemente adquirió por 44.000 millones de dólares (cifra similar en euros al cambio actual), está sufriendo una "caída masiva" de sus ingresos publicitarios.

"Twitter ha tenido una caída masiva en su ingresos debido a los grupos activistas presionando a los anunciantes, pese a que nada ha cambiado con la moderación de contenido y pese a que hemos hecho todo lo que hemos podido para apaciguar a los activistas", ha expresado Musk en un mensaje en la red social. El empresario ha subrayado que esto supone un ataque a la libertad de expresión de Estados Unidos.

El mensaje de Musk coincide con una ronda de despidos que está teniendo lugar este viernes. Hasta que finalice el proceso, las oficinas de la empresa están cerradas y no será hasta hoy por la mañana que los empleados reciban un correo electrónico en el que se les comunica si mantiene o pierden su puesto de trabajo.

La semana pasada, el propio Musk publicó otro mensaje en la red social dirigido a los anunciantes en el que aseguraba que Twitter no se iba a convertir en un lugar donde se pudiera decir cualquier cosa sin consecuencia. En paralelo, también anunció una reforma del servicio de suscripción Twitter Blue por ocho dólares al mes, incluyendo la verificación de las cuentas en el paquete.

Musk cierra las oficinas de Twitter mientras comunica los despidos

Por otro lado, Elon Musk ordenó este viernes el cierre de las oficinas de la compañía, cuando se dispone a comunicar el alcance de los despidos masivos «en un esfuerzo por poner Twitter en una trayectoria saludable».

El magnate envió en la noche del jueves un mensaje del que hoy se hacen eco los medios estadounidenses en el que no especifica el alcance de los despidos, pero The New York Times asegura que serán 3.738 personas, lo que representa más de la mitad de los 7.500, principalmente trabajadores de las oficinas de San Francisco.

Además, ha prohibido a los empleados «discutir información confidencial de la compañía en redes sociales, en la prensa y en ningún otro lugar».

El jueves por la noche, algunos empleados dejaron de tener acceso a las cuentas corporativas de la empresa y a otras aplicaciones internas, sin haber recibido todavía cartas de despido, y tuitearon mensajes como «Vaya, parece que estoy despedido», según publica The Wall Street Journal.

A primeras horas del viernes, todos los empleados de la sede de San Francisco recibieron un correo pidiéndoles no acudir al trabajo: «Nuestras oficinas van a estar temporalmente cerradas y las tarjetas de acceso suspendidas. Si estás en la oficina o camino de ella, por favor regresa a tu casa».

El mensaje, que comienza con un genérico «Equipo» en el encabezamiento, no se anda por las ramas: «En un esfuerzo por poner Twitter en una trayectoria saludable, vamos a completar el difícil proceso de reducir nuestra fuerza laboral el viernes».

«Reconocemos -continúa- que esto va a impactar a un buen número de personas que han dado aportaciones valiosas, pero la acción es absolutamente necesaria para garantizar el éxito de la compañía para seguir adelante».

El mensaje especifica que todos los empleados recibirán un mensaje notificándoles si siguen o no dentro de la empresa a lo largo del día de hoy.