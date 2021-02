Enero destruye 218.953 empleos en la tercera ola del coronavirus

La Seguridad Social perdió 218.953 cotizantes de media en enero, mientras que el paro se incrementó en 76.216 personas, rozando los 4 millones de desempleados, una cifra que no se veía desde 2016, en un mes marcado por las nuevas restricciones ante la tercera ola de la pandemia.



Según los datos comunicados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la caída de la afiliación en enero, un mes habitualmente malo para el mercado laboral, es "levemente menor" que la de un año antes y deja el total de ocupados en 18.829.480, 335.014 menos que en enero de 2020, antes del impacto de la pandemia.



En cuanto al paro, el Ministerio de Trabajo destaca que el incremento de enero es también algo inferior al del mismo mes en 2020 aunque lleva la cifra total a 3.964.353 desempleados, en un mercado aún amortiguado por el efecto de los ERTE, que a cierre de enero contaban con 738.969 personas, 35.625 más que al cierre de diciembre.



En la comparativa interanual, frente a enero del año pasado, el paro -que no ha parado de crecer desde que comenzó la pandemia, con un ligero descenso en septiembre- suma 710.500 desempleados más.



El paro no crecía tanto en comparativa interanual en un mes de enero desde 2010.



Por sectores



Por sectores, en enero el paro subió fundamentalmente en el sector servicios, con 78.089 parados más; mientras que bajó ligeramente en el colectivo sin empleo anterior en 5.397 personas y también en la construcción con 871 personas registradas menos.



Por sexo, el paro femenino subió más con 48.254 mujeres desempleadas, hasta un total de 2.273.375 inscritas; mientras que el desempleo masculino lo hizo menos, con 27.962 inscritos más hasta 1.690.978 personas.



Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años cayó en enero en 5.874 personas respecto al mes anterior.



Por regiones, el paro registrado en enero bajó algo en Galicia (3.603 personas) y Baleares (998 personas); mientras que subió en las demás comunidades, encabezadas por Andalucía, con 18.249 parados más; Cataluña, 10.470; y Comunidad Valenciana, 10.094.



En cuanto a la afiliación, el régimen general perdió 202.688 afiliados en enero y se situó en 15.513.431 ocupados.



Por sectores, los descensos más acusados se dieron en actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales, hostelería y agricultura.



Por otro lado, el sistema especial agrario restó 6.063 afiliados, y el del hogar, 814. Y el régimen de autónomos perdió 14.668 cotizantes.



Por comunidades autónomas, todas perdieron afiliados en términos medios en enero frente a diciembre, con los mayores descensos en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, Castilla y León y Baleares.



La Seguridad Social también ha destacado que, en términos desestacionalizados, es decir ajustado de efectos de calendario, la afiliación subió en enero en 39.814 ocupados, hasta las 19.105.081 personas.



Por otro lado, en enero se firmaron 1.302.429 contratos, un 26,2 % menos que un año antes.