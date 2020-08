Entonces, ¿es verdad que Dios ha muerto?

Desde luego, la empresa OnlyFans es consciente de todo eso, ya llevamos veinte años de siglo XXI y, como dirían los filósofos, sustancialmente, ¿qué ha cambiado aquí? Porque lo peor del caso es que lo que ha hecho esta empresa es aprovecharse no sólo de la necesidad sino de la mentalidad que ha incrustado el mercado en la gente en general y en el joven en particular.

Tanto Maslow como sus críticos coinciden en la primera necesidad del ser humano: su propia subsistencia. A partir de ella llegarán o no otras pero ésa es la principal y la que el sistema de mercado salvaje está negando desde hace mucho tiempo a los humanos, empezando por los jóvenes, al menos en España. En el fondo, el mundo mercantil se aprovecha de que no posee ninguna ideología que le provoque miedo y tira por la borda sus principios fundacionales como por ejemplo los contenidos en el libro de Adam Smith Teoría de los sentimientos morales donde el autor escocés reconoce el egoísmo humano pero por eso mismo aboga por controlarlo mediante el desarrollo de la empatía. Sinceramente, creo que cualquier empresario que no piense seriamente en estos mismos términos no merece ser llamado empresario.

2009. Miley Cyrus. En 2011, con 19 años, atesoraba 90 millones de euros. Miley Cyrus celebró entonces su cumpleaños con la noticia de que su patrimonio la encumbraba como la joven más rica del mundo. Convertida en arquetipo del éxito basado en la ganancia rápida, símbolo de la filosofía empresarial estadounidense, y de la utilización de recursos sexuales para lograr el éxito. People With Money informó el sábado (8 de febrero, 2020) que Cyrus es la actriz mejor pagada del mundo, arrastrando la increíble cantidad de 75 millones de dólares entre enero de 2019 y enero de 2020.

Ahí tienen ustedes una asociación de ideas para triunfar: destape, sexo, juventud, dinero, todo ello en el contexto de la supuesta libertad que nos brinda el paraguas estadounidense. El éxito de OnlyFans empieza a tener sentido.

¿Un puñetazo encima de la mesa?

Ahora enlazo con Eulogio López quien, por cierto, es lo opuesto a mis creencias, pero ambos creo que defendemos la dignidad humana desde nuestras trincheras digitales. ¿Hay que dar un puñetazo encima de la mesa y terminar con toda esta decadencia que el mundo del consumo desmedido y el fracaso del sistema del capitalismo salvaje origina en los seres humanos occidentales? El posmodernismo asegura que el siglo XX nos demuestra el fracaso de los grandes ideales (ellos, en plan cursi de inventar palabros, los llaman metarrelatos), basamento líquido y débil de partida que ha dado lugar a un caos difícil de racionalizar.

En este punto me quedo yo también vacilante porque no cabe duda de que hay que terminar con este mundo empresarial corrupto, es que ya se ha metido en los tuétanos de la juventud y de los menores, es que ya no se regala lo que te sobra sino que se vende en Wallapop y todo esto parece normal. Lo que no tengo claro es cómo se puede contrarrestar sin caer en otra dictadura aún peor que la que ya nos rodea. Tal vez yo mismo soy víctima del relativismo y la debilidad.

Como se han derrumbado los grandes ideales, el sujeto se mira a sí mismo y surge el negocio de sí mismo, el negocio a costa de su propio cuerpo al que debe cuidar al máximo, el negocio de las mascotas, la defensa de los animales por encima incluso de la defensa de los semejantes. Y, como remate de todo, la pérdida de la dignidad y del respeto por uno mismo utilizando el cuerpo como mercancía.

Aseguran algunas fuentes del reportaje que nadie debería escandalizarse ni criticar que una persona joven decida protagonizar actos sexuales para ganar dinero si lo hace libremente. Es una teoría nada despreciable, sólo que choca con la realidad. Primero, porque no se hace libremente. Segundo, porque si no te respetas a ti misma o a ti mismo en tu intimidad, no te van a respetar los otros. En mí, personalmente, no va a existir problema, pero la sociedad no funciona así, por el momento.

En efecto, la huella de lo que se suba a Internet con 18 años en adelante -y con menos edad- va a quedar ahí para siempre como la señal de una divisa ganadera grabada a fuego en la piel. Digan lo que digan ahí se queda almacenada para utilizarla cuando se desee y por quien lo desee.

Toda esta dinámica es canalla y ya me sé el argumentario empresarial de la ética protestante: nadie le pone una pistola en la frente para que alguien empiece a despreciarse, todo es mundo es libre. No, no ha sido el joven quien ha creado el contexto vacío espiritualmente en el que se desenvuelve, ha sido una moral mercantil enferma de codicia que, en efecto, en cierto sentido ha matado a Dios, tomado éste como poseer principios elevados y propiamente humanos gracias a los cuales no sólo vivir sino existir.

Estamos en la decadencia clara de Occidente, ejemplos como OnlyFans y muchos otros lo demuestran, son los nuevos becerros de oro que ignoran lo que el ser humano almacena de positivo en su interior y en su historia, además de esta inmundicia presuntamente delictiva a la que no sabemos por el momento cómo detener. Y detenerlo no es sólo tarea de los políticos sino de los empresarios en nombre de todo el avance que nos ha traído el emprendimiento empresarial.