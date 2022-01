La filial británica hace despegar al Banco Sabadell

El crédito vivo alcanzó los 154.912 millones de euros --110.862 millones Ex TSB-- y el crecimiento de la inversión fue del 6,7% interanual --se aísla el impacto del EPA de CAM-- por el buen comportamiento de todos los segmentos en España, así como el incremento de la cartera hipotecaria de TSB.

La producción hipotecaria alcanzó los 1.369 millones de euros en el trimestre, un 5% más en términos interanuales, y en Reino Unido fue de 2.169 millones de libras en el trimestre, un 56% más que en el mismo período del año anterior, lo que supone para TSB el mejor dato de producción hipotecaria de su historia.

En cuanto a los recursos de clientes en balance, se situaron en los 162.020 millones de euros --119.242 millones Ex TSB-- y aumentaron un 7,5% interanual --5,9% Ex TSB--, mientras que en el trimestre fue de 2,6% --2,4% Ex TSB--.

Los depósitos a plazo fueron de 14.813 millones de euros --12.725 millones Ex TSB-- y se reducen un 28,8% --29,6% Ex TSB-- respecto a 2020; y en el trimestre disminuyeron un 6% --6,7% Ex TSB-- por el traspaso de depósitos a cuentas a la vista.

Los recursos de clientes fuera de balance totalizaron 41.678 millones de euros y aumentaron un 9,5% interanual por el aumento de suscripciones netas de fondos de inversión, mientras que en el trimestre se mantienen estables "a pesar de la venta de BancSabadell d'Andorra"; aislando este impacto, el crecimiento anual se sitúa en el 11,6% y en el trimestre crece el 2,1%