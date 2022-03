¿Quiénes son los transportistas que secundan el paro y qué reivindican?

El paro indefinido que secundan desde el pasado lunes los transportistas está convocado por La Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, que representa a autónomos y medianas y pequeñas empresas, nacida hace más de diez años.

Según la Plataforma, las pymes y autónomos suponen el 85 % de las empresas que componen el sector del transporte por carretera, mientras el 15 % restante son los grandes flotistas y cargadores que forman el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y que el Gobierno considera su único interlocutor válido.

La Plataforma no lo reconoce bajo ningún concepto como su representante y no desconvocará el paro en protesta por la "gravísima" situación del sector y la imposibilidad de seguir prestando servicios a pérdidas, mientras no les reciba el Ministerio de Transportes, asegura su presidente, Manuel Hernández.

La organización acusa a los cargadores, que tienen sólo un 10 % de los camiones que necesitan todos los días para servir a sus clientes, de someter a los transportistas por "su posición dominante", aprovechándose de la desunión del sector que es "realmente quien tiene que marcar las pautas", al contar con el 90 % restante.