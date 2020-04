Sánchez dice estar «convencido» de que en 15 días habrá que prolongar de nuevo el estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este jueves que está "convencido" de que dentro de quince días tendrá que solicitar al Congreso una nueva prórroga de quince días del estado de alarma porque para el próximo 26 de abril aún será necesario mantener el confinamiento de la población.

"Estoy convencido de que dentro de quince días voy a tener que volver a prorrogar el decreto del estado de alarma" porque para entonces "no habremos puesto fin a la pandemia", ha dicho durante el Pleno en la Cámara Baja, que este jueves vota la segunda ampliación del estado de alarma propuesta por el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.

"Es que si pido un decreto de alarma de un mes, la oposición me dice que me quiero saltar al Parlamento, con lo cual prefiero venir cada quince días a esta Cámara a pedir la prórroga", ha indicando, añadiendo que sería "una noticia extraordinaria" que no fuera necesaria una tercera prórroga.

En su respuesta al representante de EH Bildu, Oskar Matute, Sánchez ha defendido que el estado de alarma otorga al Gobierno "la capacidad de reaccionar de manera pronta" si surge algún repunte en los contagios.

Y ha precisado que los datos sanitarios que se han registrado esta última semana son consecuencia de las medidas decretadas con las decisiones recogidas en el primer decreto de estado de alarma. Según ha precisado, el efecto de estos diez días de paralización de la actividad productiva, que ha quedado limitada hasta el fin de la Semana Santa a los servicios esenciales, se verá en los datos sanitarios que se conocerán a partir de la semana entrante.