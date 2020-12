Ahorra tiempo, espacio y dinero envasando al vacío en casa

La preocupación por conservar los alimentos durante más tiempo ha crecido en los hogares a raíz de la pandemia por la COVID-19. Una de las soluciones a este problema es envasar al vacío, una tendencia al alza en los hogares españoles. Pero ¿qué es envasar al vacío?

Este sistema consiste en extraer, ni más ni menos, el aire del recipiente donde se almacenan nuestros alimentos. De esta forma, el envase donde se encuentra el producto permanece herméticamente cerrado, quedando protegido de la oxidación y de la aparición de bacterias que necesitan el oxígeno para sobrevivir. Asimismo, el sistema de envasado al vacío conserva las condiciones óptimas de humedad, protegiendo los alimentos de la deshidratación.

No obstante, envasar al vacío no solo implica garantizar la seguridad alimentaria, sino organizar de forma más eficiente la compra y los menús semanales de toda la familia, evitando el desperdicio de alimentos y ahorrando sustancialmente en el supermercado.

BENEFICIOS

Este sistema alarga enormemente la vida de los alimentos, tanto crudos como cocinados, sin necesidad de añadir conservantes ni aditivos artificiales. Nos permite conservar intactos los sabores y nutrientes de platos y alimentos frescos. Gracias a esta técnica podemos disfrutar de la frescura y el aroma, incluso de elaboraciones tales como guisos o marinados como si estuviesen recién hechos.

Las carnes y los pescados se mantienen en perfectas condiciones: textura y jugosidad no peligran gracias a este sistema. Los platos y alimentos conservados al vacío no cogen olores fuertes de otros productos que estén en la nevera. Además, los quesos, tanto frescos como curados, patés, guacamole y cremas untables pueden conservarse perfectamente al vacío, al igual que las galletas, tostas, picos, pan y frutos secos, los cuales conservarán todas sus propiedades durante más tiempo.

Asimismo, el envasado al vacío puede convertirse en una gran ayuda para sazonar o aromatizar carnes, verduras o pescados. Si, por ejemplo, queremos elaborar un marinado o darle un toque especial a alguna preparación, envasar al vacío ese alimento junto con los jugos, salsas o especias que necesitemos nos ayudaraì a conseguir que todos esos sabores y aromas se impregnen mucho más rápido.

Por último, también nos permite ahorrar tanto dinero como tiempo. Envasar los alimentos al vacío en nuestra casa nos permite comprar mayor cantidad de productos y aprovechar ofertas en el súper, además de reducir drásticamente la generación de desperdicios. En cuanto al tiempo, este sistema nos permite planificar mejor los menús semanales y nos hace ser mucho más eficientes. Podemos cocinar raciones grandes un día a la semana y conservarlo todo en recipientes sin temor a que se echen a perder.

Es importante que tengamos en cuenta que para conservar adecuadamente nuestra comida no solo debemos envasarla al vacío, sino también meterla en la nevera. Envasado al vacío y frío son grandes y necesarios aliados.

SISTEMAS DE ENVASADO

Sin embargo, encontrar un sistema eficiente, cómodo e intuitivo para el uso doméstico no es tan fácil. “Existen muchas máquinas de envasado al vacío destinadas al uso en casa, pero la gran mayoría de ellas son demasiado grandes e incómodas. Además, son sistemas que requieren de la compra de varios accesorios que hay que reponer con mucha frecuencia, como bolsas especiales de un solo uso. También es importante tener en cuenta que muchas de estas máquinas no sirven para envasar al vacío líquidos, por lo que no podríamos conservar guisos, estofados o platos con caldo, ni productos en polvo, como harinas. Incluso algunas son bastante ruidosas” explica el responsable de la marca de FOSA Home en España, Anthony Rovito.

Gracias a las últimas tecnologías, desde FOSA Home han podido crear un sistema de envasado al vacío cómodo, rápido y automático. “Se trata de un sistema de envasado y almacenaje al vacío que combina varias tecnologías patentadas para garantizar el uso doméstico con resultados profesionales. Altamente versátil gracias a su gran variedad de recipientes Premium (elaborados con plástico SAN, material cristalino y libre de BPA que se usa en el entorno sanitario), el sistema FOSA Home permite envasar al vacío todo tipo de alimentos frescos y elaboraciones, sólidos o líquidos, con rapidez, comodidad y eficacia”, señalan desde la compañía.

El sistema se compone de una envasadora portátil ligera e inalámbrica, llamada “Turtle” (“tortuga” en español), que realiza un proceso de vacío 100% seguro en toda la gama de recipientes optimizados para el contacto con alimentos. “La envasadora Turtle y los recipientes son todo lo necesario para prolongar la frescura y propiedades de los alimentos hasta cinco veces más. El proceso se completa en cuestión de segundos y solo pulsando un botón”, admite Rovito.