Alumnos de un instituto sevillano experimentan fenómenos tras sesión de ouija

Después de varios minutos de preguntas y respuestas, el tablero de ouija deletreó un mensaje que dejó a todos los presentes sin aliento. Las letras se movían lentamente, formando las palabras: «No debisteis convocarme. El mal ha sido desatado» que sonaba “muy de película”.

El mensaje impactante dejó a los estudiantes en estado de shock. Algunos comenzaron a temblar y otros incluso rompieron a llorar. Sin embargo, a pesar del temor que los embargaba, decidieron ignorar las advertencias y continuar con la sesión.

«Al principio, pensamos que sería solo una experiencia emocionante. Pero a medida que la sesión avanzaba, el ambiente se volvía cada vez más pesado. Podíamos sentir una energía extraña en la habitación y, de repente, el tablero de ouija comenzó a moverse por sí solo. Fue una experiencia realmente aterradora» decía una de las chicas participantes.

«No creía en lo paranormal hasta que viví esta experiencia en el instituto. Comencé a notar cosas extrañas: objetos que se caían inexplicablemente, luces que parpadeaban sin motivo aparente. Incluso en ocasiones sentía una presencia angustiante cuando estaba solo en el aula. Es como si algo estuviera observándonos constantemente» decía Javier muy impresionado con lo vivido.

«Después de la sesión de ouija, comencé a tener pesadillas recurrentes y a escuchar voces susurrantes en mi cabeza. Me sentía constantemente vigilada, como si algo me siguiera a todas partes. No podía concentrarme en clase y me sentía constantemente atemorizada» era lo que Ana pudo vivir.

El testimonio del director del instituto es, para mí, particularmente significativo: «Nos vimos en una situación complicada cuando los fenómenos paranormales comenzaron a afectar a nuestros estudiantes y personal. No podíamos ignorar lo que estaba sucediendo. Buscamos ayuda profesional y seguimos sus recomendaciones para purificar el edificio y liberarlo de cualquier energía negativa».