Aparición anunciadora de muerte en Parque Alcosa

Lo cierto es que hay muchas personas que tienen experiencias similares y las callan, no se atreven a contralas quedando, para siempre, en la incógnita de a qué razón puede atender.

Mi testigo quiso saber un poco más acerca de una experiencia que tuvo, ella me decía: “Mi padre falleció hace ya unos 14 años. En mi casa siempre se mueve todo... Luces que se apagan y se encienden, un carrusel de fenómenos extraños que, la verdad, da miedo”.

Además, en torno a esos mismos fenómenos que viven en su domicilio, me decía: “pero un día estaba fregando en la cocina tan tranquila y miré a la puerta y lo vi entrar, era mi padre, no había ninguna duda de ello”.

“Lo vi claramente pero la imagen se difuminó y yo me eche a llorar. Pensé: “¿Que quiere mi padre y por qué al cabo de los meses viene a verme? Total que llame al convento de mi tía, que era su hermana, y se lo conté. Y le pregunté, le dije: “¿Os hace falta algo pasa algo?”, y me dijo que estaban duchándose con agua fría desde hace meses y la caldera estaba rota y el arreglo eran 6000 euros”.

Se trata de un convento muy humilde “todo monjas de 70 años para arriba, movilice a mucha gente y conseguimos arreglarlo. Estoy segura que por eso vino a verme. Los fenómenos paranormales siguen en mi casa pero cuando pasa algo rezo y ya está”.

Es un ejemplo de una persona que tuvo claro que se trataba de una señal de su padre fallecido para ayudar a las monjas de este convento sevillano.

En otras ocasiones es más complejo y sólo es la conciencia de no muerte, como le ocurrió a Miguel Caballero, de Parque Alcosa, él me decía: “Mi madre falleció de forma repentina. Recuerdo que aquel día estaba almorzando y me fui para el trabajo. Dejé a mi padre y mi madre en casa, ella ya retirando los platos y fregando y mi padre ayudándola un poco. Acababa de salir de casa, estaba a uno dos o tres minutos de mi casa cuando me llamó mi padre al móvil. Descolgué y me dijo: “Ven rápido que a mamá le pasa algo”. A llegar me encontré a mi madre en el sillón echada, blanca, fría, le tomé el pulso y no lo tenía. Le dije a mi padre que si había llamado a una ambulancia y me dijo que sí. Pero yo sabía que no había nada que hacer”.

“Según el médico había muerto de un infarto fulminante, tenía 62 años, era joven pero su corazón no aguantó más. La cosa es que pasó un par de meses y mi padre se había ido a Asturias con su hermana, a pasar unos días. Yo estaba de vacaciones en casa y después de comer fregué los platos y recogí la cocina. Sentí que la televisión se cambia de canal, yo la tenía en los deportes y pasó a una cadena con una telenovela. No le di más importancia, pensé que había sido mi gato que habría pisado el mando o algo”.

“Al salir de la cocina, que da al salón directamente, lo primero que hice fue mirar la televisión y estaba con una telenovela turca, entonces miré y, en el sillón estaba mi madre sentada que me miraba sonriendo, mira, mi reacción no fue de miedo sino de preguntarle: “Mamá, ¿qué haces aquí?” pero todo esto llorando. Y ella sólo me dijo: “He venido por papá, pero no tengas miedo, tienes que cuidarte y ser feliz” y desapareció”.

Pero la sorpresa iba a llegar apenas dos minutos después: “Me quedé estupefacto, sin reaccionar. Entonces sonó el teléfono y descolgué. Era mi tía. Entonces me dijo que mi padre había muerto, que estaba tan bien, se fue a echar un rato tras almorzar y que sintieron un ruido muy raro en el dormitorio y cuando fueron a ver estaba muerto, con los ojos abiertos y sin pulso. Me quedé roto, imagínate. Sé que están bien y que están juntos pero es algo que, desde que me pasó, no he podido superar aún”.

Dura experiencia y duro anuncio, hechos desconcertantes, la vida y la muerte así como este tipo de manifestaciones desconcertantes que, desde luego, pueden llegar a aterrorizar a quién las vive.