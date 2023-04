En el transcurso de una ruta de misterios por Sevilla, al finalizar el recorrido, se me acercó una persona y, cariacontecida, me dijo: «Me gustaría contarte una experiencia, no para que me des tu opinión o investigarla sino para ratificar todo lo que has ido contando en la ruta».

Juan Antonio, el testigo, me comenzó a explicar lo que le había sucedido: «Mira, hace unos meses falleció mi padre. Yo no soy muy de tanatorios ni nada de eso, realmente, al llegar la noche decidimos cerrar la sala donde estaba en el tanatorio e irnos a descansar. AL llegar a casa mi madre se fue al dormitorio directamente y yo me fui al mío, sin más».

El testigo prosiguió: «Reconozco que no podía dormir, no dejaba de pensar en los ratos con mi padre y como se había podido ir tan pronto, no sé, son los pensamientos que se le viene a uno a la cabeza. Entonces me levanté para ir a beber agua, tenía la garganta seca y la botellita de agua no tenía ya ni gota. Nada, abrí la puerta del dormitorio y salí en dirección a la cocina».

Entonces se produjo el hecho misterioso, la visión paranormal: «Vi salir de la habitación de mi madre a la que yo creía que era ella, iba mirando al suelo, al móvil, pero no, levanté la cabeza y vi a mi padre en pijama. Entonces le dije: «Papa, ¿dónde vas?» sin reparar en que había muerto. Y él me miró y me dijo: «Al servicio, ¿no me ves? Acuéstate ya» y se metió en el baño. Yo entré en la cocina y abrí el frigorífico y caí en que mi padre había muerto. Vamos que estaba bien despierto».