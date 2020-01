Apariciones de carretera del más allá

A veces el ser humano se enfrenta situaciones que van más allá de su comprensión, que van más allá de la racionalidad, que van más allá de la vida misma para ubicarse en ese rincón donde afloran los sentimientos y donde no hay más explicaciones que los dictados del corazón...

La historia de Marcos es sin duda la historia –una más- de las injusticias de la vida, una vida cortada de raíz con sólo 16 años cuando la carretera se cobró una nueva víctima. Y poco tiempo después comienzan a manifestarse una serie de fenómenos de difícil explicación.

En muchas ocasiones se establece una conexión madre e hijo por la que son capaces de sentir el dolor del otro sin estar ni siquiera físicamente cerca, y en otras muchas la carencia de la persona querida hace que el hueco se rellene por algo más que palabras...

Marcos fallece en un desgraciado accidente de tráfico, era un joven alegre, jovial, deportista, un buen amigo. Todos notaron su pérdida. Pero Marcos tenía antes de “marcharse” algo que hacer...

Se aparece por primera vez un año después –aproximadamente- al borde de una carretera, y no crean que se trata de una moderna historia de “Chico de la curva” aunque pudiera parecerlo. Se aparece en distintos puntos de esa carretera para pedir tranquilidad al volante, quién sabe si para salvarle la vida que él perdió a algunos de sus amigos, como Jorge, que sufre un “shock” cuando ve su espectro pidiéndole calma...

Se aparece en la carretera a aquellos que le quieren para evitar que corran la misma suerte: “vi a un niño pero de cintura para arriba, con su chaqueta roja, rubio y me hizo el gesto de “tranquilidad” con las manos” decía la madre del joven fallecido.

Su novia también lo vio y desde el coche se lo dijo a la madre: “Estaba sentado y después, de momento, de pie y la madre comenzó a llamarlo por su nombre”.... Yo estaba viendo algo que sabía que era imposible, sabía que era él y piensas por un momento que todo lo que pasado es mentira. No sentí miedo pero si mucho respeto y me preguntaba ¿Qué está pasando?”. Decía la novia vivamente emocionada.

Tras estos incidentes la familia dio una misa por el alma del joven y la al llegar a casa encontraron una mancha en la pared... Una mancha en la pared con cierta fisonomía humana y ante ella los equipos electrónicos fallan. La madre no acudió a la misa por que se encontraba mal y recuerda de aquel día: “Manuel fue a echar una foto pero la máquina falló... No iba de ninguna de las maneras” y es que en varios intentos la máquina fotográfica no atendía a hacer fotografías y no funcionaba correctamente, era como si aquella imagen se negara a ser fotografiada.