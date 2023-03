El testigo, muy alterado, me decía: «No te vas a creer lo que he visto. Estaba en la parcela, en Tarazona, estoy muy acostumbrado a ver los aviones que entran o salen del aeropuerto de Sevilla, algunos pasan bien bajito ya para tomar pista, te quiero decir que estoy acostumbrado a ver aviones» decía de forma atropellada y hasta inconexo, tanto que me despistaba.

Le pedí que se calmara y que me contara más detenidamente: «Mira, sobre las nueve de la noche he visto dos objetos luminosos que iban en dirección sur, cuando los vi me di cuenta que no era un avión por qué no suelen tener así las luces, la velocidad era constante pero daba como acelerones, trazaba una diagonal en dirección sur. Aquello no era ni un avión ni un meteorito ni nada similar. Estaría a unos 200 o 300 metros del suelo, entonces hubo un momento en el que la luz que iba delante se detuvo y la que iba detrás la alcanzó, se fundieron en una y se comenzó a elevar poco a poco hasta que desapareció. Seguro que algo han captado en el aeropuerto por que ha sido justo al lado. Eso es un OVNI seguro» concluía, nervioso, el testigo.

Consultadas fuentes solventes sobre lo que afirmó ver el testigo no se captó nada similar más que el tráfico aéreo habitual. Astronómicamente tampoco hubo nada reseñable según fuentes consultadas. Tampoco drones u otros artefactos que dada la proximidad del aeropuerto están prohibidos volar. ¿Qué vio el testigo? Por definición: Objeto Volador No Identificado.

Pero hay más pues unas horas después, Jaime Palma, me decía. «¿Te ha dicho alguien algo de dos luces raras que se han visto cerca del aeropuerto, por Torreblanca?» y mi respuesta fue afirmativa- ÉL me decía: «Yo es que fui a por la ropa de la azotea y mientras la recogía, ya fría, vi como esas dos luces iban como en dirección a Dos Hermanas (Sur) y como una se paraba y se fusionaba cuando la otra la alcanzaba, fue impresionante» y coincide con la primera observación del testigo.

Curioso incidente que aún se investiga en pro de resolver satisfactoria y racionalmente este caso.