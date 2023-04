Avistamiento OVNI en La Algaba-San José de la Rinconada

José Antonio Jiménez es un vigilante de seguridad que se encontraba realizando las tareas de vigilancia en unos terrenos, en una finca, próxima a la localidad de San José de la Rinconada.

Sobre las 5:45 h. de la madrugada algo llamó su atención, era una extraña luz en el cielo. En una entrevista –grabada- concedida comentaba: “Estando sentado en el coche vi una luz y llamó mi atención. Sabía que era algo extraño y, por eso, para que hubiera testigos y más personas que lo vieran llamé a un compañero que estaba con un tractor y lo vio también” decía.

Cuando le pedí que lo describiera me dijo: “era como una barra fluorescente que la pones en el cielo, así, una cosa así. Además lo puedes ver en el vídeo. No son satélites Starlink ni nada de eso. Era una sola luz, como un tubo fluorescente” teniendo claro lo que había visto.

Además, consultado sobre posible altura y dirección me decía: “no sé ni la altura por que no tenía una referencia para comparar pero podría ser similar a unos 400 o 500 metros, no había ruido, solo el de los coches que pasaban por La jarilla. Lo vi bien y me puse a grabar. Se veía bien pero con el teléfono tampoco se ve mucho mejor, al menos con la claridad que se veía, pero te puedes hacer una idea. No eran puntos de luz tipo satélites Starlink sino que era una “barra luminosa”, podía haber hecho un zoom pero no caí en eso. Traía dirección oeste-este” determina el vigilante que añade “como de Genera a Carmona”.

Sobre el avistamiento hizo una interesante puntualización: “Distingo perfectamente lo que es un avión, un satélite o un dron; no era un dron y menos a las 6 de la mañana casi y encima de mí, vamos que se lo que vi perfectamente” concluye.

Se hacen gestiones para determinar el avistamiento a qué causas puede obedecer sabiendo que es complejo resolverlo –atendiendo al vídeo y a las explicaciones- así como a lo desconocido de la “barra luminosa”.