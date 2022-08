Captado ‘fantasma’ en la ‘Casa del Alemán’

Con ello, un buen amigo, profesor, José Luis, se acercó a ese lugar, que teníamos a la vista, y realizó fotografías del mismo. Fue en ese instante cuando Samuel Moreno, que se encontraba con nosotros, hizo notar un detalle, me dijo:

“Mira que curiosa esta fotografía. He hecho una foto a José Luis mientras que trataba de captar con su cámara lo que hace saltar en el pasillo. Él me ha comentado que no había nada ni en su cámara se ha registrado nada pero en la imagen que yo tengo de él haciendo la foto, si acerca, si aumentas la misma, ves que en la pantalla aparece como la silueta de una mujer”.

Movido por la curiosidad vi su fotografía y aumente la misma para, con asombro comprobar que, efectivamente, aparecía una silueta en la pantalla, luminosa, especialmente llamativa y que José Luis no captó con su móvil.

¿Qué es? Coincidió con el detector de presencia que saltaba cuando se lo pedimos, de forma inteligente, pero no sabría explicar debido a qué.

Se podría buscar explicaciones forzadas como una extrañeza de luz y el flash, la óptica del iphone y mil circunstancias más pero si lo sumamos a las experiencias en “la casa del alemán” así como otros hechos que vivimos pues me hago eco de lo que decía otra acompañante, Lola: “desde luego algo hay aquí con nosotros”.

Otras experiencias

La mal llamada «Casa del Alemán» no es «Villa Chaboya» sino la ubicada en los bajos de Simón Verde.

Es un viejo chalet a tres niveles que denota ya el paso del tiempo y de las fiestas juveniles, las «botellonas» indeseadas. En ese marco comienza nuestra investigación.

En una anterior visita vivimos un hecho desconcertante: con un grupo de personas dividimos por sectores a las mismas para hacer diferentes pruebas de mediciones y captar las «voces del misterio», las psicofonías.