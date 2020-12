No debe ser fácil visitar una casas encantada (en eso tengo experiencia) peor aún es vivir en ella. Repasamos algunas en cuyo interior no le gustaría quedarse solo, en mi último libro “Casas encantadas del mundo” escribo sobre ello, esto es solo un anticipo.

La cárcel se vendió al American College of Building Arts en el año 2000 y rehabilitaron el edificio ajustándose a su aspecto original. Desde entonces, en su interior se han narrado encuentros con espectros que moran en la cárcel y que creen haber identificado a Lavinia Fischer. Se cuenta que antes de morir ahorcada dijo a los asistentes a su ejecución a voz en grito: “si alguno tiene un mensaje para el Demonio, que me lo diga, pues habré de verlo en unos momentos”.

¿Qué pensaría si todas las ventanas de la casa donde vive saltaran por los aires, que estallaran sin motivo aparente? Pensaría que ha habido una especie de temblor o una onda sónica que podría haberlas roto, lo que nunca pensaría –seguramente– es en fantasmas como causantes de la misma. Sin embargo, algo muy similar ocurrió en la localidad estadounidense de Springfield, en Massachusetts, en enero de 1959.

Los protagonistas de nuestra historia son la señora Charles Papineau, una octogenaria que vivía con su nieto Wayne, de 13 años. Fueron ellos los aterrados testigos de ver con sus propios ojos como todas las ventanas de la casa estallaban sin que hubiera ninguna explicación. Previamente, en un denominador común en las casas encantadas, dijeron haber sentido en la misma sonidos como pasos que no originaba nadie o raps, pequeños golpes que dejaban confusos a los habitantes de la casa. Después de ello, las 39 ventanas de la casa quedaron rotas sin explicación aparente.

Conforme a lo que les dijo el cristalero que se encargó de reponer los vidrios en las ventanas era “cómo si algo hubiera golpeado los cristales desde el exterior del edificio, pues estos cayeron en el interior de la misma”, pero en el exterior no se podían encontrar objetos contundentes como bien pudieran ser piedras o similares. La policía, ante la denuncia, no pudo encontrar pruebas de nadie que hubiera realizado la agresión a los cristales de la casa, nadie vio nada y nadie apuntó a ningún responsable dentro del vecindario, las ventanas parecían que se habían roto de forma espontánea, incluyendo aquellas que se habían encontrado como parte de la estructura interna de la casa; en el vecindario no se localizó otra casa que hubiera podido tener un suceso similar.

Una vez repuestos los cristales en las ventanas, estos se volvieron a romper, pero no en todas, solo en algunas. El fenómeno no duró más de una semana y no pudo ser explicado correctamente, ni en la investigación policial ni por miembros de la compañía de seguros, que no encontró explicación a lo sucedido. El arquitecto John C. Parker instaló una serie de termómetros para tratar de controlar la temperatura y el efecto que tendría esta dentro de la estructura y la rotura de los cristales, pero no pudo dictaminarse a esta causa como el origen el misterioso fenómeno.

El fenómeno de la casa encantada de la calle Butler desapareció como apareció, ante la incredulidad de los testigos que poco más pudieron añadir ante un fenómeno cuya naturaleza desconocían. No les apetecía pensar que en algo tan sagrado como el hogar pudieran tener un fantasma que ensombreciera su existencia más allá de cualquier otra circunstancia.

El fenómeno vivido en el hogar de la señora Papineau tuvo una enorme trascendencia en los medios de comunicación, que recogieron el mismo en sus páginas preguntándose por la identidad del fantasma que destrozó las 39 ventanas de la casa. Hasta el día de hoy sigue siendo un verdadero misterio sin resolver.