Cinco consejos para una alimentación saludable durante el covid-19

El brote de la enfermedad por COVID-19 continúa trastocando el día a día de todos, ya sea el trabajo, las relaciones sociales o incluso la forma en la que nos alimentamos. Es en este último punto donde la agencia Unicef ha querido aportar su grano de arena a las familias con algunos consejos para llevar una alimentación más sencilla, asequible y saludable en los tiempos que corren.

“Aunque, de manera comprensible, muchos padres y madres están recurriendo a platos preparados y productos procesados para alimentar a su familia de forma rápida y barata, hay alternativas prácticas, asequibles y saludables. Te presentamos cinco formas de alimentar a tus hijos siguiendo una dieta variada y nutritiva que favorecerá su crecimiento y su desarrollo y, a la vez, contribuirá a establecer hábitos de alimentación saludables”, desarrollan.

FRUTA Y VERDURA FRESCA

En primer lugar, es de vital importancia seguir consumiendo fruta y verdura fresca, sobre todo incluirla en la dieta de los más pequeños de la casa. “Siempre que tengas la oportunidad de conseguir productos frescos, hazlo. La fruta y la verdura, además de poder tomarse fresca, también puede congelarse, y conserva gran parte de su sabor y sus nutrientes. Si utilizas verdura fresca para cocinar sopas, caldos u otros platos en grandes cantidades conseguirás que duren más y tendrás distintas opciones para varios días. Además, también puedes congelar estos platos y recalentarlos rápidamente”, esclarece Unicef.

ALTERNATIVAS SALUDABLES

Si, por el contrario, debido a la falta de stock y los retrasos causados por la pandemia, no encuentras todos los productos frescos que necesitas, siempre puedes recurrir a los alimentos deshidratados o en conserva. “Los frijoles y los garbanzos en conserva, que aportan abundantes nutrientes, pueden almacenarse durante meses e incluso años, y puedes incluirlos en tus platos de diversas formas. El pescado azul en conserva, como las sardinas, la caballa y el salmón, son ricos en proteínas, ácidos grasos, omega 3 y una variedad de vitaminas y minerales”, explican desde la agencia.

APERITIVOS SALUDABLES

Desde Unicef recomiendan optar por opciones más saludables a la hora de elegir un refrigerio tanto para nosotros como para los más pequeños. En lugar de consumir dulces o aperitivos salados con un alto índice calórico, es preferible elegir frutos secos, yogures naturales, fruta, queso, etc. “Estos alimentos son nutritivos, sacian más y contribuyen a crear hábitos saludables para toda la vida”.

NO A LOS ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS

Otro punto importante para tener en cuenta durante la pandemia y en nuestra dieta habitual es el poco o nulo consumo de alimentos ultraprocesados. Aunque a veces ha sido difícil encontrar productos frescos durante las olas de COVID-19, siempre hay opciones más sanas que algunos platos preparados, postres o refrigerios envasados que suelen contener un alto contenido en azúcares, sal y grasas saturadas. “Trata de evitar las bebidas azucaradas y, en su lugar, bebe agua abundante. Una buena forma de aportarle más sabor al agua es añadirle frutas o verduras, como limón, lima, rodajas de pepino o frutos rojos”, añaden.

COCINAR COMO RUTINA FAMILIAR

Para Unicef, cocinar y comer todos juntos, sobre todo en estos momentos de crisis sanitaria, es una de las mejores fórmulas para fortalecer los lazos familiares, crear rutinas saludables y pasarlo bien juntos. “Siempre que sea posible, invita a tus hijos a participar en la preparación de la comida: los más pequeños pueden ayudar a lavar o a organizar los alimentos, mientras que los mayores pueden asumir tareas más complejas y ayudar a poner la mesa. En la medida de lo posible, intenta ceñirte a horarios fijos para comer en familia. Este tipo de estructuras y rutinas pueden contribuir a reducir la ansiedad de los niños en estas situaciones de estrés”, señalan.

Finalmente, el equipo Unicef no quiere dejar atrás a los lactantes, señalando algunas recomendaciones para las mamás que están dando el pecho a sus hijos. “La leche materna sigue siendo una excelente opción de alimentación para los niños de entre 6 y 24 meses en adelante. Las mujeres que padecen COVID-19 pueden seguir amamantando a sus hijos si lo desean. No obstante, deben cuidar la higiene respiratoria mientras lo hacen, llevando una mascarilla siempre que puedan, lavándose las manos antes y después de tocar al bebé y limpiando y desinfectando repetidamente las superficies que hayan tocado. Si no se encuentran lo suficientemente bien para amamantar a causa del virus o de otras complicaciones, las madres deben contar con ayuda para alimentar a sus recién nacidos con leche materna de la mejor forma posible”, concluye la agencia.