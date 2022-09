¿Conoces los 10 mejores locales de Sevilla para celebrar la amistad verdadera?

Asimismo, en esta celebración no faltaron celebridades del panorama actual. La diseñadora de moda Vicky Martín Berrocal fue una de ellas, quien pudo disfrutar de la cena y el espectáculo, además de posar en el photocall para los medios de comunicación asistentes. “Hemos estado muy separados de los amigos, nos hemos visto poco. Yo creo que celebrar esto en este momento es una idea perfecta porque nos hemos llevado prácticamente dos años sin disfrutar y compartir momentos únicos. No entiendo la vida sin amigos, sin verlos y sin decirles que los quiero”, confesaba la diseñadora.

Este equipo de expertos ha visitado durante todo el verano junto a sus amigos los locales de la ciudad para evaluarlos y confeccionar un listado final de establecimientos con diversas puntuaciones. Para ello, valoraron detalles como la música, coctelería, atención, gastronomía, ambiente, etc...que hacen que estos locales puedan ser el mejor lugar donde celebrar la vida y la amistad.

Con el resultado del jurado, la marca ha realizado un listado final donde solo los 10 primeros han podido alcanzar y obtener el sello de calidad único Best Places Amistad Verdadera. Los 10 ganadores de este sello de calidad son La Casa del Estanque, Mercado Lonja del Barranco, Casa Aníbal, Hotel Lobby, Maruja Melón, Groucho, Maquiavelo, Premier Garden, Le XIX y Casa Ozama.

“Con la creación de este sello queremos agradecer a los hosteleros el hecho de que siempre estén ahí para acoger nuestras reuniones con amigos. Nuestro objetivo es que el distintivo Best Places Amistad Verdadera se convierta en un referente en la hostelería sevillana y que este sello sea un impulso para los hosteleros de la provincia”, explica Nacho Vázquez, Brand Ambassador de Ron Brugal

No obstante, el resto de locales que no han sido premiados, pero sí fueron seleccionados por el jurado, no han caído en el olvido, pues desde ahora pasan a formar parte de la guía de establecimientos Best Places Amistad Verdadera by Brugal de Sevilla. Este directorio servirá de guía a aquellos que quieran escoger los mejores lugares de la ciudad para disfrutar de los amigos.