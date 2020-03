¿Cuáles fueron las epidemias del Mundo Antiguo?

Desde los primeros tiempos, la humanidad ha soportado innumerables enfermedades, plagas y epidemias que han diezmado y aterrorizado a la población a lo largo y ancho del mundo. No en vano, para hallar los primeros testimonios de la peste (nombre genérico con el que los antiguos se referían a las epidemias), no hay más que acudir al Antiguo Testamento, donde en el Libro del Éxodo (9,5) puede leerse: «Jehová dijo a Moisés y Aaron: Coged puñados de ceniza de horno y espárzala Moisés hacia el cielo a vista de Faraón y se convertirá en polvo menudo en toda la tierra de Egipto de lo que resultarán tumores apostemados así en los hombres como en las bestias». Dado que el pueblo egipcio se preocupaba bastante por el estudio y la búsqueda de soluciones a enfermedades de todo tipo —se menciona a Imhotep, nacido en el 2690 a.C., como fundador de la medicina a orillas del Nilo—, sabemos que dominaban remedios curativos de gran efectividad. Un ejemplo lo encontramos en el «Papiro de Ebers», considerado uno de los primeros ‘manuales’ de medicina de la historia, y donde se nos muestra «una larga lista de enfermedades relacionadas con la medicina interna, sus respectivos síntomas e indicaciones terapéuticas, al igual que un rico listado de plantas con efectos curativos», según la profesora Esther Dabán. Si tuviésemos que señalar una enfermedad común en la época de los faraones, esa sería la sepsis, «estado tóxico infeccioso que se produce al entrar un microorganismo patógeno al torrente sanguíneo», según «The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt». Y es que, pese a no haberse hallado evidencias convincentes reportadas en momias, existen, sin embargo, descripciones sugerentes de estas dolencias —protuberancias llenas de pus— en los papiros médicos. La mejor fuente es el Papiro Edwin Smith, documento médico que data de la Dinastía XVIII de Egipto, y que se piensa fue redactado en escritura hierática por escribas de la época. Además de contener interesantes tratamientos para heridas de guerra y descripciones anatómicas, brinda un curioso reporte gráfico de una herida infectada por sepsis. A falta de identificar otros virus y bacterias en restos humanos del Antiguo Egipto, Donald Redford, influyente egiptólogo y arqueólogo canadiense, apunta a la viruela como otra infección viral a tener en cuenta. Esta fue detectada por medio de la observación de la piel de momias bien preservadas, caso del faraón Ramsés V.