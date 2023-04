Doña Rufina, distintos espacios para disfrutar en el epicentro del turismo de Sevilla

Sevilla es una ciudad fuertemente vinculada al turismo. Hacer esta afirmación en los años ochenta era sencillamente impensable. “En Sevilla no hay turistas” o “Sevilla no será nunca una ciudad turística” son algunas de las afirmaciones con las que nos taladraban la cabeza familiares y amigos cuando decidimos dedicarnos a este sector. Aquel turismo que llegaba a Sevilla, posiblemente por accidente, venía ataviado con el desconocimiento como principal equipaje. Ese turismo, víctima de timos y bromas, que comía y bebía lo que fuera, porque como eran “guiris” que no se enteraba de nada, afortunadamente, ya no existe. El turista es cada vez más selectivo y exigente, básicamente porque viajar no es algo que ya se haga de forma esporádica. De hecho, viajar se ha convertido en algo imprescindible para completar la formación cultural de cualquier joven.