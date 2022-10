El Mercado de Triana rinde culto a la parrilla

En Altobrasa reconocen que su pasión por las brasas no tiene límites, pero siempre cocinando con mucho mimo y cuidado del producto. “Realizamos una elaboración lenta con aromas impregnados en la carne, bajo una combinación secreta de especias y una guarnición de patatas cocinadas a la parrilla”.

En cuanto a las ensaladas, el local también dispone de varios tipos: ensalada burrata, ensalada de ventresca de atún y aguacate, ensalada César, o ensalada rulo de cabra.

Del mercado a casa

No obstante, no queda ahí la cosa. Si el calor de las brasas no es suficiente para ti y eres de los que prefiere quedarse en casa, en el puesto 46B-46C del Mercado de Triana donde está situado Altobrasa, tendrás la posibilidad de adquirir todas sus carnes.

El equipo ha dispuesto en su market las distintas razas de carne con las que trabaja para que el cliente pueda comprarlas allí mismo y disfrutarlas más tarde en la tranquilidad de su hogar.

El horario de atención al público tanto para compras como para almuerzos y cenas es de lunes a domingo de 13.00 a 16.00 horas, y también viernes y sábados de 20.00 a 00.00 horas.