El sol de septiembre madura el membrillo siempre

El fruto del membrillo proviene del Cydon, más conocido científicamente como Cydonia Oblongan, y es originario de la zona euroasiática, concretamente de zonas como Hungría, Turquía y Macedonia. Su historia es bastante antigua, conociéndose ya entre los griegos y romanos como el fruto del amor y la fecundidad.

Su origen está relacionado directamente con la manzana y la pera, e incluso algunos investigadores creen que cuando en la historia antigua se ha hecho referencia a las manzanas, estas realmente eran membrillos, muchos más comunes.

Su relación con el amor es altamente estrecha debido a que, en la antigüedad, los griegos ofrecían este fruto como regalo en las bodas por su olor dulce y se cree que las novias debían morder un trozo de membrillo para que el primer beso al entrar en la cámara nupcial fuera perfumado y perfumado.

El fruto del membrillo posee un escaso contenido de azúcares y un bajo aporte calórico, concretamente solo 29 kcal por cada 100 gramos. Aunque posee potasio y vitamina C, realmente el membrillo es conocido por su abundancia en fibra (pectina) y taninos, que lo convierten en un fruto bastante astringente, ya que a la pectina se le atribuyen efectos benéficos en caso de diarrea porque reduce el tránsito intestinal al retener agua. A esto se le unen los taninos, sustancia con propiedades antinflamatorias y astringentes. Además, el ácido málico en la pulpa del membrillo ejerce acciones tonificantes y reguladoras sobre las mucosas.

No obstante, en la actualidad, el membrillo no suele consumirse como fruto, si no como dulce, es decir, como dulce o carne de membrillo, un postre de lo más tradicional y conocido en Andalucía, siendo más popular en las zonas de Córdoba. Su aporte energético es bastante alto, unas 200 kcal, sin embargo, «aún siendo mayor que el del membrillo, sigue siendo menor que el de las mermeladas, por su mayor contenido en agua (30%)», asegura la Fundación Española de Nutrición.

Aunque es apto para celíacos y para personas con intolerancia o alergias, su exceso de azúcar hace que el dulce o carne de membrillo (la diferencia entre ambos es su espesor) lo hace poco recomendable para personas que padezcan de diabetes o exceso de peso. Aun así, existen otras opciones que sustituyen el azúcar por endulzantes más saludables.