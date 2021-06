Expediente X OVNI en Sevilla

En Constantina se cuentas muchas historias «raras» sobre este tipo de hechos en esta localidad. Una persona me decía: «También cuentan que en años pasados, un buen día, de la noche a la mañana desaparecieron de la base aérea veinte soldados, y que solo aparecieron sus gorras en la entrada del acuartelamiento, hubo un gran revuelo, no se hablaba de otra cosa, al día siguiente la noticia saltó a los medios de comunicación: «Veinte soldados de la Base de Constantina se han licenciado y han desaparecido del pueblo como por encanto» «.

Otra persona, en ese orden de misterios indicaba: «Yo pensaba como vosotros e igual que vosotros todo me lo tomaba a broma y le sacaba el lado chistoso cuando me hablaban del tema. Hasta una calurosa noche de julio de 1975.sobre el cerro luna, que esta detrás de los pisos de los suboficiales, a las doce y cuarto de la noche, dos sargentos de la base militar y yo estuvimos viendo durante cinco minutos, una luz naranja brillante a unos 20 metros del suelo, era circular achatada y entre los tres, hablando le calculamos unos 50 metros de diámetro. A los cinco minutos desapareció detrás del cerro a una velocidad ascendente hacia la carretera de la Puebla y aunque cogimos un coche para seguirlo por la calle peñuelas no vimos nada más. Cuando volvimos hasta los pisos, un sargento «no voy a decir su nombre « llamó a la base a Operación y Control para preguntar si el radar había registrado algo, la respuesta fue negativa. Al día siguiente nos llamaron a los dos suboficiales y a mí al despacho del Teniente Coronel y nos dijeron que no podíamos hablar del tema ni divulgarlo, si lo hago ahora es porque pasó mucho tiempo y me ampara el anonimato, además como vosotros nadie lo cree».

Encuentros con lo desconocido, con lo misterioso, con lo inexplicable en lo que conforma una de las zonas OVNI más activas de España.