“El caso es que al principio en alguno sitios entré yo solo, pues el primer edificio en el que estuvimos por una de las ventanas grandes se vio una bola de luz que se encendió un instante y se apago. Mientras estaba dentro los demás veían una figura desde fuera que yo desde dentro no veía. El caso es que intento encontrar explicación a las cosas, pero además de lo de la luz, una de las preguntas que hicimos de si molestábamos obtuvimos un claro «no» de la voz de una niña no muy lejos de nosotros”.

La primera de ella me la transmitía un testigo directamente y me decía: “Buenas tardes José Manuel. He hecho una ruta contigo por Sevilla. El caso es que anoche estuve en el complejo militar de Sevilla Este con una amiga. Allí nos encontramos con una pareja y un niño de unos 8 años que visitaban por la misma razón el lugar, conocer a Clara y ver que experiencias acontecía”.



La experiencia prosiguió en otro “punto caliente” del edificio: “Ya en el colegio escuchamos varias veces pasos por otras zonas diferentes a las que estábamos o incluso en la misma”.

Pero “lo más curioso que me pasó, y que no le encuentro explicación lógica, es que llegando a la planta de arriba del colegio sentí una caricia desde arriba para abajo del brazo, llevando dos mangas largas pues refrescaba. Te escribo sin saber si tendrás tiempo para leer la parrafada sobre todo porque me resultó extraño sentir el contacto tan claro y no sé si es habitual eso. No fue desagradable ni me asustó”.