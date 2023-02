Experiencias paranormales e inexplicables en Viapol

Una investigación jamás de abandona, siempre se está en ella, se siguen recopilando datos y añadiendo testimonios. Recuerdo como un juez me decía, no hace mucho: “En este edificio pasan cosas muy raras y ninguna tiene que ver con la Justicia sino con tu cosas” y lo valoro de forma especial.

Pero el último testimonio que llega, de hechos extraños en Viapol, llega de una persona que trabaja en su interior y de la que omitiré su nombre. Esta persona me escribía y me decía:

“Hola José Manuel te lo mando porque yo trabajo allí desde julio pero en el edificio de la calle Balbino Marrón en la X planta, limpiando en una oficina y hasta ahora me han pasado cosas raras... Cómo trabajo de tarde cuando se queda sola la oficina empiezo a escuchar ruidos y moverse sillas”.

Dos hechos que son aterradores para muchas personas: escuchar voces que vienen de la nada o ver cómo, impulsadas por unas manos invisibles, se mueven las sillas.

Pero no sólo eso, mi testigo proseguía:

“Y en el baño del pasillo se enciende el secador de manos solo sin haber nadie. Me pasó un día que estaba enjuagando un trapo. No siempre pero pasa”.

Sobre sus sentimientos al respecto me decía:

“Yo no me asusto porque ya es costumbre que pase esto. Pero he buscado en Google y encontrado esto y te lo enviado [en referencia a un artículo mío publicado, del mismo sitio, en El Correo de Andalucía]. Es justo lo que pasa, soy fe de ello”.

Abundando en los detalles de sus experiencias en el edificio me decía:

“Escucho como si teclearan el teclado de un ordenador y voces. También he notado corriente de aires fríos, de vez en cuando. Ayer justamente estuve hablando con una empleada de la oficina y me que a ella se le fue solo una parte de la luz de la oficina pero vino al momento”.

Al respecto de lo que le narraba esta empleada afirmaba:

“Es verdad que yo he notado muchas veces el parpadeo de luces en la oficina, no le he echado mucha cuenta pero pasa... Pero lo de la silla si me asusto un poco. Y el secador de manos ni te cuento. Pero ya lo estoy llevando bien” sabiendo que la situación no es la mejor y que se prefiere silenciar lo que ocurre en su interior.

Sobre el personal que trabaja en el edificio me decía:

“Pero las empleadas de allí me preguntan si me da miedo quedarme sola por la tarde noche y la verdad es que no, aunque esto no ocurre a diario, claro”.

No obstante no las tiene todas con ella pues también explicaba:

“Eso sí: dejo la puerta abierta de la oficina, que estoy al final del pasillo. La oficina tiene 500 metros cuadrados y sería interesante hacer una sesión de psicofonías a ver si me sale algo”.

Además me apuntaba otro sitio:

“En la oficina de Plaza Nueva también me pasó cosas. Pero ellos en julio se cambiaron a Viapol”, una oficina conocida por los hechos extraños que ocurren en su interior.

En las grabaciones que se realizaron en el interior se pudieron captar sonidos, como «raps» -golpes rítmicos- y una voz que susurra «déjame en paz».

Sonidos del más allá en Viapol un lugar donde habita el misterio y se han instalado los fenómenos paranormales.