Experiencias sobrenaturales en la barriada de Villegas

En un remozado piso en este punto de la ciudad una familia vive inquietantes fenómenos. Hemos tenido la ocasión de investigar en varias ocasiones en su interior e, incluso, tratar de dar oportunas respuestas a sus preguntas. Tras un periodo de calma los fenómenos, nuevamente, se manifiestan.

De esta forma, en aquella ocasión, nos habló nuestra testigo, de sombras en la casa y de haber sentido el contacto de “algo”, igualmente detectores que se activan como detectando una presencia y, ella misma, con una “Spirit Box”, intentando la comunicación con lo que cree que puede ser el fantasma de un familiar.

Tras seis meses de calma, desde el 29 de diciembre de 2022, comenzaron los fenómenos de nuevo, la testigo me contaba:

“José Manuel, te quería comentar que ayer me llevé un susto de muerte, se me cortó la respiración y se me aceleró hasta el corazón, estando trabajando en casa entré al baño y a través del espejo vi pasar algo muy rápido detrás de mí. A lo primero pensé “tiene que ser mi imaginación”, entonces me agaché para echarme agua en la cara y volvió a pasar algo rápido paso detrás de mí, entonces ya empecé a ponerme nerviosa. Cogí un papel para secarme la cara y cuando volví a mirarme al espejo vi a una mujer morena mirándome, me di la vuelta rápido pero detrás mía no había nadie, no te puedes imaginar el susto que me llevé, el corazón me latía de una manera que parecía que se me iba a salir del pecho”.

Ella manifiesta su deseo de hacer una ouija en su casa, algo que se aleja mucho de la línea de investigación que habitualmente tengo “quería pedirte, si fuera posible, a todo esto cuando pase un tiempo prudencial, hacer una sesión de ouija. Me explico: hay preguntas que me gustaría hacer, de temas que no he compartido con nadie, que la respuesta solo lo saben ellos y yo, no vayas a pensar que quito credibilidad a la ouija, porque yo estoy al 100% segura de lo que viví la última vez, porque cogió tanta fuerza que sin querer se me escapó la ficha que señalaba las letras con lo que querían decir. Yo no echo desde ese día nada en mi casa, ni si quiera la Spirit, a lo mejor alguna vez que me he puesto a jugar con el péndulo y poco rato, pero me gustaría si puede ser dentro de un tiempo considerable hacerla”.

Más hechos extraños

El 22 de enero de 2023 se repetían los hechos: “ha vuelto a pasar en mi casa el cachondeo de las luces y esta vez también me he llevado una bronca, primero me llevé la bronca porque estaba la luz del cuarto de baño encendida y yo venía de la calle, así que como desde la calle no encienda la luz del cuarto de baño con un mando a distancia no sé cómo la voy encender y mi madre me dice que si me estoy cachondeando de ella, y la otra vez fue en su dormitorio que hay no pudo acusar porque las dos estábamos en el salón y no hay nadie más, no sé cuánto tiempo estuvo encendida, lo único que te puedo decir es que en toda la tarde nos movimos las dos del salón” reiteraba.

Un par de días más tarde me decía con respecto al súbito movimiento de un calentador: “me he dado cuenta porque me estoy vistiendo para trabajar y digo para mi, si el calentador lo pongo mirando para mí, ¿cómo que me vuelvo y está mirando para la pared? Me he quedado un rato grabándolo y cuando lo pongo veo como despacio se va volviendo de cómo lo he dejado yo”.

El 6 de febrero de 2023 me indicaba: “la campana de la cocina, José Manuel, está embrujada, se enciende, hay veces que parece que está bloqueada y no se apaga y la dejas y luego empieza a funcionar con normalidad como si no le pasará nada. El técnico viene y dice que la campana está bien” en las muchas anomalías eléctricas que viven en su domicilio.

El 17 de febrero me volvía a llamar: “te quiero comentar una cosa muy extraña que ha pasado en el cuarto de mi madre, mi madre y yo nos hemos asustado muchísimo. Se ha ido a acostar y la he escuchado chillar, he llegado a su dormitorio y estaba de pie, pero el cuerpo se le iba para adelante y para atrás y no estaba ni mareada ni le faltarán las fuerzas ni nada por el estilo, es como si algo o alguien la estuvieran moviendo como un muñeco hacia los lados. Es la primera vez que pasa algo así, yo le he dicho que esta noche dejé la puerta abierta de su cuarto porque no me fío, es que es como si la estuviera moviendo un muñeco, me he tenido que poner delante de ella para agarrarla porque es como si algo o alguien la zamarreara para los lados”.

Último suceso inexplicable

La última experiencia fue el pasado día 6, tras unos días de “descanso”: “esta tarde he vuelto a tener otra experiencia, mientras estaba durmiendo la siesta, me ha susurrado una mujer mi nombre al oído y en el mismo instante me he despertado, pero no sé si sería la mujer mayor porque era una mujer joven, bueno joven, la voz de una mujer de unos 60 años más o menos, era una voz, madura, femenina, aguda tirando para grave”.

Son hechos en un domicilio en el que estamos investigando y creo que aún estamos lejos de poder resolver todos los misterios que encierra y en los que esta cronología deja una buena muestra de ello.