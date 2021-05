Fantasmas en la Escuela de Artes y Oficios

Cuenta la leyenda que se trataba de un estudiante del hoy Instituto de Bellas Artes que tiene su sede en este pabellón del 29. Una mañana estando en el edificio se preparaba, como hacía siempre, para iniciar un nuevo trabajo, un nuevo proyecto artístico.

Se dirigió a un lugar determinado y por el pasillo sintió el resonar de unos pies, un andar menudo, al doblar la esquina que bordeaba aquel patio se cruzó con una monja que vestía los hábitos de las Hermanas de la Cruz, tan habituales en la capital hispalense. Aquella monjita de baja estatura lo miró fijamente y sonrió de forma vehemente.

El estudiante se sintió sobrecogido, no sabía explicar la sensación que había recorrido su cuerpo, fue muy extraño máxime cuando en el viejo edificio donde se produjo el singular encuentro no había monjas y menos aún de la orden de las Hermanas de la Cruz.

Narró su experiencia a un compañero de clase que, devoto él, al escuchar le descripción le dijo: «anda, esa monja el Sor Ángela» y de su cartera sacó una estampita de la hoy santa sevillana.

El joven al ver la imagen reconoció a la monja: «si es esta», y su amigo exclamó: «Es imposible, Sor Ángela de la Cruz murió hace tiempo, es imposible».

Tremendamente impactado por la experiencia vivida comenzó a crear un busto de la monja que él había visto hasta dejarlo casi acabado. Entonces, una vez concluido, miró la fotografía y recordó a aquella religiosa que le sonrió por el pasillo. Era ella, no había dudas.

Hoy el busto de Santa Ángela de la Cruz está en un recóndito lugar en el antiguo pabellón de Chile (de la Exposición del 29 en Sevilla), entre pasillos y cajas, abandonado y olvidado.

Quizás sea un hecho sacado de contexto, un simple ensayo no exitoso que duerme el sueño de los justos en aquel rincón, yo no me he podido resistir a contárselo como una de esas bellas historias que siempre cabalgan entre la leyenda y la realidad.