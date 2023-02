Fenómenos extraños y presencias fantasmales en FIBES

Nuestro testigo (omitimos su nombre), realiza allí funciones de seguridad y, sin miedo pero sorprendido, me decía: “Aquí pasan cosas a las que te acostumbras, máxime cuando es trabajo y es lo que lleva el sueldo a casa, pero hay veces que te tienes que salir fuera, respirar, relajarte y volver a entrar”.

Y todo ello tiene relación con lo que viven en su interior: “Aquí en Fibes se ven sombras negras, no creas que es algo aislado que es más usual de lo que parece. En diferentes zonas de las instalaciones y no es lo único, en otra ocasión vi a una mujer andando por el parking y tal y como yo te veo a ti pero lo impactante fue que tal y como la vi desapareció. Preferí no decir nada porque sabes que estos temas pueden implicar que te tomen por loco pero que hay otros compañeros y que han sufrido esos mismos fenómenos”.

De la visión de aquella mujer me decía: “Era un fantasma, ni podía aparecer allí así por las buenas ni desaparecer por las buenas, pero lo hizo. Aquella mujer que tenía como 35 años, de apariencia normal, pero claro, por cómo surge y como se va pues sabes que no es de este mundo. Iba con un vestido más bien oscuro pero la veía como a alguien normal pero se esfumó en la nada” narraba el testigo.

Otro compañeros me indicaba: “Yo he visto las sombras, en las terrazas, son como sombras negras que no se explicarte bien, es como si las proyectara una persona mayor, por la postura un poco encorvada. También hemos visto a un “ser” oscuro y más sombras dentro del edificio”.

Abundando en detalles me explicaba: “En las terrazas de FIBES se ven esas sombras negras dando vueltas y también en la pared; se me olvidaba decirte que en la terraza se ve una persona mayor vestido de negro entero apoyado en la barandilla. Sobre todo se ve por la noche y en ocasiones tienes la sensación que te están observando”.